Drengedrøm i opfyldelse: Der var ekstase

Det var langtfra sikkert, at Anthon Charmig skulle med Uno-X til Tour de France, men i mandags bimlede telefonen.

- Jeg blev ringet op og fik at vide, at jeg var blevet udtaget. Det var stort. Det er lidt en kliché, men man kan bare ikke komme udenom, at det er en drengedrøm. Der var ekstase, siger Anthon Charmig.

Dagen efter præsenterede det norske hold sin Tour de France-trup på et pressemøde.

Anthon Charmig havde undladt at prale af sin første Tour de France-udtagelse inden pressemødet, så da meldingen slap ud, bimlede telefonen igen.

- Jeg kunne med det samme mærke, at interessen for Tour de France i den brede befolkning er kæmpestor.

- Der var pludselig venner og klassekammerater fra folkeskolen og gymnasiet, der skrev til mig og ønskede mig tillykke.

- Det er helt vildt fedt, og jeg glæder mig bare, siger Anthon Charmig.

Annonce:

Den 25-årige cykelrytter fra Aarhus-egnen udmærker sig ved at have et godt antrit på de eksplosive, korte stigninger. Det har han blandt andet vist i Tour of Oman, hvor han sidste år vandt op ad en bidsk stigning.

Holdet har allerede meldt ud, at han sagtens kan få chancen for at køre med i udbrud. Og Charmig er så småt begyndt at studere Tour-ruten.

Allerede de første etaper med masser af mindre knolde passer ham godt, men han tør ikke spå om, hvad der sker.

- Det handler om at tage det fra dag til dag og se, hvad der byder sig, siger Charmig, som også vil blive bedt om at betjene holdets kaptajner.

Søndag viste han, at formen er, hvor den skal være. Ved DM i Aalborg sluttede han på fjerdepladsen efter et hårdt kørt løb.

- Det var egentlig bare skidesjovt, og det er fedt at køre med så gode cykelryttere. Det var lidt ærgerligt at misse podiet, men det var rart at vise, at formen er god, og at jeg er klar til næste uge, siger Charmig.

Han var en af flere fra cykelsportens næstbedste klasser, der klarede sig bedre end nogle af de stærke World Tour-ryttere.

- Niveauet i Danmark er bare rigtig højt. Man kan ikke bare køre fra den danske elite. Man kunne også se det på enkeltstarten. Der var flere kontinentalryttere i top-10.

- Dem, der kører stærkt herhjemme, er altså også gode på internationalt niveau, siger Charmig.

Lørdag står han klar på startstregen i Bilbao, når Tour de France-feltet ruller af sted.