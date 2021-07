Driller holdkammerat: - Vin på andres regning

Manager-ekspertens råd: Her er de sidste kneb (+)

I Frankrig ved de, hvordan man laver vin. Og når de samtidig interesserer sig for cykling, er der mulighed for at score gratis vin.

Det har Mads Pedersens holdkammerat, Jasper Stuyven, erfaret.

- Jasper havde på Instagram udlovet nogle trøjer med numre på til folk, der kom med vin. Det er jo vinregioner, vi har kørt i de sidste par dage, så han har fået tre flasker der og seks flasker her.

- Det er altid rart at score vin på andres regning, ikk? Det er jo holdet, der har betalt for hans tøj, og det bytter han så væk for vin, men sådan er det.

- Han er glad for vin. Nu har han fået ni flasker i alt, så må vi se, om han er stor nok til hælde noget på staff i aften, men det er hans opgave.

Mads P. storroser samtidig Jonas Vingegaard.

- Det var tæt på at være Touren for denne her gang. Det har ikke været så succesrigt for mig. Holdet har heldigvis haft en sejr, men det har været godt for danskere, så det er altid rart, at der er nogle, der har kørt godt med det danske flag i baglommen. Det er vi glade for.

- Kæmpe tillykke til Jonas og godt kørt af Kasper i dag, siger Mads Pedersen med henvisning til Asgreens andenplads på lørdagens enkeltstart.

