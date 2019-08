Drilsk sygdom stopper Matti Breschels karriere

Matti Breschel har taget beslutningen om at indstille karrieren - blandt andet efter at han i foråret fik konstateret psoreasisgigt

Denne sæson bliver Matti Breschels sidste som professionel cykelrytter.

EF Education First-rytteren har taget beslutningen efter en sæson uden de store resultater - men det er der en grund til.

- I februar fik jeg konstateret psoreasisgigt.

- Man kan leve med det, men det besværliggør at være cykelrytter, siger Matti Breschel til Ekstra Bladet.

Han udgik blandt andet af årets Giro d'Italia under 4. etape, og det var en hændelse, der fik betydning for ham.

- For mig var det vigtigt at kunne komme gennem Giroen.

- Jeg havde taget beslutningen om, at hvis jeg ikke kom igennem, så var det nok slut på karrieren. Der efterlod jeg nok en del af mig selv, da jeg udgik, siger Breschel.

Han var som rytter bedst til de store mesterskaber. Og han er den dansker de seneste år har været tætttest på den ultimative triumf - VM-trøjen.

Men det blev kun lige ved og næsten for den danske cykelstjerne, der fik sølv ved VM i 2010 og bronze i 2008.

Desværre meget sigende for den 34-årige rytter, der ikke nået de samme højder i den sidste halvdel af karrieren som den første.

Der er dog stadig en del imponerende bedrifter at tage fat på. Blandt andet hans etapesejr i Vuelta a España i 2008 og danmarksmesterskabet i 2009.

Breschel kørte på Team CSC i årene fra 2005 til 2010, og derefter kørte han for Rabobank, Saxo-Tinkoff, Cannondale, Astana og EF Education First-Drapac.

Matti Breschel kører mandag aften sit sidste løb i Danmark i Tour de Charlottenlund, og så er planen, at han skal fortsætte resten af sæsonen for EF Education - i hvert fald så langt, helbredet rækker,

- Jeg vil skidegerne køre sæsonen ud - og lige for tiden går det faktisk meget godt. Jeg træner det, jeg skal og mærker ikke meget til det.

- Jeg vil gerne have følelsen af at have kørt færdig, siger Matti Breschel.

Hvad er psoreasisgigt Psoreasisgigt er en gigtlidelse, der minder om leddegigt - men der er også udbrud af hudsygdommen psoreasis, der har givet den navnet. Gigt-smerterne kan ses i leddene, typisk i tæer og fingre først og senere i knæ, håndled, hofter og rygsøjle. Det ses typisk første gang hos personer i 30-50 års-alderen og opstår typisk hos personer, der er fysisk eller psykisk overbelastet.

