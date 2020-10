Drømmen smuldrer: Ser frem mod pause

PIANCAVALLO (Ekstra Bladet): Det ser sort ud for Jakob Fuglsangs forhåbninger om en podieplads i årets Giro. På 15. etape sled han sig i mål på en niendeplads.

Han var sammen med flere af de øvrige favoritter, men også sat af andre rivaler.

Det havde der været tid og plads til, hvis Fuglsang havde sekunder at give af i klassementet. Men Astana-kaptajnen er i den omvendte situation. Han mangler minutter. Danskeren er tvunget i offensiven, men under søndagens bjergdrama endte han med at reagere frem for at agere på vej mod toppen i Piancavallo.

- På den afsluttende stigning fandt jeg mig selv sammen med de øvrige klassementsfolk og forsøgte at blive hos dem. Det var en kold vej op mod mål. Jeg sluttede inden for top 10, men sammenlagt ingen ændringer for mig. Nu ser jeg frem til hviledagen, siger Jakob Fuglsang til Astanas hjemmeside.

Sender ros

Han sender i samme ombæring roser af sted mod sine holdkammerater, der gav ham gode forudsætninger for at præstere på en ellers vanskelig etape.

- Det var en hård dag i sadlen. Fabio Felline gjorde et flot stykke arbejde og blev ved min side indtil den afsluttende del af sidste stigning. Kæmpe tak til ham og resten af holdet, lyder det fra Fuglsang.

Han er samlet placeret som nummer 12. Fem minutter og syv sekunder efter den førende João Almeida (Deceuninck-Quick-Step).

Mandag er der hviledag, inden feltet i Giroens sidste uge tager hul på en regulær bjerg-festival. Her venter løbets allerhårdeste stigninger, hvis vejret ellers tillader det …

