Drop forargelsen

Forargelsen over, at Romain Bardets opsigtsvækkende etape fredag er blot udtryk for, at folk ikke forstår sportens væsen, mener Ekstra Bladets ekspert

Fredag styrtede den franske cykelstjerne Romain Bardet cirka 90 km fra mål og pådrog sig en hjernerystelse. Han gennemførte den benhårde bjergetape gennem Massif Central med et tidstab på knap tre minutter til favoritterne, men var efterfølgende tvunget til at udgå.

I kølvandet på meldingen om Bardets for tidlige farvel, har det ikke skortet på forargelser fra både sofaeksperter, journalister og andet godtfolk over, at Bardet ikke blev stoppet af løbets lægestab eller holdets egen læge. Det er efter min mening en gratis omgang moralsk bullshit.

Bardet og hans hold gjorde, hvad der var den eneste naturlige reaktion efter styrtet. Han ville tilbage på cyklen hurtigst muligt for ikke at kompromittere sin chance yderligere i det løb, han havde lagt sin sæsonplan efter. Det løb, som identificerer ham som cykelrytter.

I den situation spekulerede han ikke på sit helbred og sin sundhed. Det er ikke en faktor, rytterne i det professionelle felt kalkulerer med. Hvis tanker om egen sundhed og sikkerhed begynder at fylde for meget, så er det tid at indstille karrieren.

Og lad mig slå det fast: Elitesport er ikke sundt. Det får man nok heller ikke nogen elitesportsudøver til at sige. Elitesport er konkurrence på et plan, som overskrider den gængse opfattelse af, hvad sport overhovedet er.

Man skal have prøvet det for at forstå det. Eller i hvert fald gøre, hvad man kan for at sætte sig ind i elitesportens præmisser og forudsætninger.

Romain Bardet gennemførte etapen trods en hjernerystelse. Foto: Stuart Franklin/AFP/Ritzau Scanpix

For uden denne indlevelse bliver al tale om sport på eliteplan – altså alt andet end motion, idræt, sundhed og den klassiske forestilling om en sund sjæl i et sundt legeme – til gætværk. Gætværk, som siger langt mere om betragterens fordomme end om elitesportens væsen.

Man skal glemme sin forargelse fra sofaen og acceptere, at det ikke er sundhed, som elitesporten sigter mod, men derimod en udlevelse af sportens inderste væsen.

Dens grund til at eksistere med dens skønhed og gru er drevet af atleternes vilje til sejr.

Sporten er således ikke identisk med samfundet. Sportens væsen repræsenterer et brud med, hvad det omkringliggende samfund normalt vil betragte som sundt og logisk. Sportens væsen er at gå længere og sætte nye standarder.

176 ryttere startede i Tour de France i år, men 30-40 mand når ikke målet i Paris på grund af styrt, brækkede kraveben, brækkede håndled, kronisk træthed og andre skavanker. Alt sammen i løbet af blot tre uger.

Det accepterer vi uden videre. Men hvis atleterne skal være underlagt det omkringliggende samfunds normer, så skal Touren vel også være det?

Svarer man bekræftende, så er vi i gang med historiens sidste Tour de France, for hvis det her var en traditionel arbejdsplads, ville den blive lukket øjeblikkeligt af arbejdstilsynet og sundhedsmyndighederne.

Michael Rasmussen skriver klummer og giver sin ekspertvurdering til Ekstra Bladets læsere efter hver etape. Foto: Tariq Mikkel Khan

