Dropper det igen: - Landsholdet er ikke i krise

Ifølge landstræner Anders Lund har Jonas Vingegaard indikeret, at han vil prioritere VM næste år. Det sker, efter at stjernen endnu engang har meldt fra til landsholdet

Danmark råder over en cykelrytter, der ville få de fleste landstrænere til at savle.

Han kører bare ikke.

I hvert fald ikke for landsholdet.

Jonas Vingegaard har for anden gang i streg meldt afbud til VM i linjeløb. Sidste år manglede han i Australien, fordi løbet ikke passede ind i hans program.

Til august kommer han igen til at være fraværende. Den her gang i Skotland når de danske VM-ryttere bestiger 3167 højdemeter fordelt på 277 kilometer.

Faktisk har han aldrig kørt VM som professionel, og derfor må Mads Pedersen, Mattias Skjelmose, Kasper Asgreen, Søren Kragh Andersen og fire endnu ikke offentliggjorte navne kigge langt efter sin landsmand i rød-hvid sammenhæng.

En virkelighed, landstræner Anders Lund håber ændrer sig. Det fortæller han, da Ekstra Bladet fanger ham, mens han er ved at inspicere VM-ruten i Glasgow - fra venstre side af vejen.

Annonce:

- Hvad tænker du om, at Jonas har meldt fra til landsholdet igen?

- Jeg tager det ret stille og roligt. Jeg havde en god snak med ham og hans hold for ikke så lang tid siden. De har nogle planer for Jonas lige efter Touren, og de harmonerer ikke med VM.

- 'VM passer ikke ind i hans program', lyder forklaringen. Hvordan ser du på den prioritering?

- Det er min ambition, at vi en dag kommer til et sted, hvor alle gerne vil køre VM. Optimalt set vil alle gerne køre for landsholdet, og jeg kan vælge helt frit. Når det så er sagt, har de enkelte ryttere nogle særlige dagsordener og løb, de går efter.

- Vil Jonas gerne landsholdet?

- Jeg ved, at Jonas gerne vil køre på landsholdet. Jeg glæder mig til, at tingene på et tidspunkt kommer til at passe.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Landstræner Anders Lund. Foto: Muhammad Farooq

Forsvarer Vingegaards valg

- Hvornår det kommer til at ske?

Annonce:

- Han har faktisk indikeret, at han er klar til at give den en skalle fra næste år og komme mere med for at prioritere landsholdet mere.

- Selvom landsholdet og de her mesterskaber er min førsteprioritet, så har jeg også forståelse for, at prioriteringerne kan være påvirket af, at man - som Jonas - går efter at vinde verdens største cykelløb. Men det glæder mig, at han vil gøre mere for at få det til at passe endnu bedre sammen.

- Hvornår meddelte han dig det?

- Vi har løbende haft snakke, men vi vendte det konkret i starten af juni. Jeg har slet ikke haft ham med i det interne dokument, vi har her på landsholdet, så på den måde har det været helt udramatisk internt i truppen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jonas Vingegaard er sammen med Tadej Pogacar favorit til Tour-sejren. Foto: Claus Bonnerup

- Kan du forstå, hvis der sidder nogle derude og undrer sig over, at han ikke tilvælger et VM? I andre store sportsgrene bliver det ofte anset som noget kæmpestort at repræsentere sit land?

Annonce:

- Det er der jo også mange ryttere, der gør. Skal man tage Jonas lidt i forsvar, så er det trods alt ikke alle, der kører for at vinde Tour de France, og hvor det på samme tid er realistisk.

- Helt overordnet er det en ambition, at landsholdet skal være så attraktivt at køre på, at jeg har adgang til at vælge blandt alle, og det synes jeg også, at jeg er tæt på være.

- Derfor er det her (at Vingegaard ikke kører, red.) heller ikke et udtryk for, at landsholdet er i krise. Jeg synes tværtimod, vi står et godt sted. Det er svært at forestille sig, at de fire, der allerede er udtaget, ikke ville være udtaget et hvilken som helst andet landshold i verden.

Danmarks resterende fire VM-ryttere udtages på Tour de Frances anden hviledag - mandag 17. juli.

18. juli køres der enkeltstart i Touren. Samme dag udtages de to ryttere, som skal repræsentere Danmark i den disciplin ved VM.