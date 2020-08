Dropper EM

De bedste danske mandlige cykelryttere kommer ikke til at køre hverken linjeløbet eller enkeltstarten ved EM i cykling, der begynder 24. august.

Det siger landstræner Anders Lund til TV2 Sport.

- Det gør selvfølgelig ondt på både mig som landstræner og hele Danmarks Cykle Union, at der bliver kørt et EM, som vi kan se i fjernsynet uden nogen danskere med, når vi har så godt et niveau.

- Det gør ondt ikke at stille op, siger han.

Årsagen til afbuddet er en tætpakket cykelkalender og økonomi.

EM i cykling, der for første gang blev afholdt på eliteniveau i 2016, står i år til at blive afholdt fra den 24. august til den 28. august.

Dermed slutter EM, dagen før at det udskudte Tour de France begynder.

EM begynder samtidig, dagen efter at DM i landevejscykling står til at blive kørt den 23. august. Og det giver problemer for danskerne.

- De to ting kan ikke passe sammen. Man kan ikke køre begge dele, så vi har valgt at prioritere vores eget arrangement: et danmarksmesterskab, som er vigtigere end nogensinde med danske briller, siger Anders Lund til TV2 Sport.

De danske ungdomsryttere og elitekvinderne deltager ved EM.

EM er ligesom en lang række andre cykel- og sportsbegivenheder blevet udskudt på grund af coronapandemien.

EM skulle oprindeligt køres i den norditalienske provins Trentino. Det er dog blevet udskudt til næste år, og i stedet afvikles det i år i franske Plouay.

Den italienske rytter Elia Viviani er forsvarende europamester. Tidligere har Matteo Trentin, Alexander Kristoff, og Peter Sagan vundet.

Ved EM sidste år opnåede Kasper Asgreen det hidtil bedste danske resultat på elitesiden. Han blev nummer to på enkeltstarten kun overgået af det belgiske stortalent Remco Evenepoel.