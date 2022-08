Dropper gennembrud på landevejen

Mens Niklas Larsen, Frederik Rodenberg og Lasse Norman har lagt deres fulde fokus på landevejscykling efter sidste års OL-sølv i holdforfølgelsesløb på banen, er Rasmus Lund gået i den stik modsatte retning.

Firekilometerholdets bomstærke igangsætter er modsat de tre foregående sæsoner ikke på kontrakt hos et dansk kontinentalhold.

For nogle år siden gjorde han ellers comeback efter en pause, hvor han havde spillet amerikansk fodbold og styrketrænet sig til mange ekstra kilo. Håbet var at slå igennem som sprinter.

Nu har han droppet gennembruddet på det asfalterede underlag.

- Jeg skal ned i kilo, hvis jeg skal gøre mig gældende på landevejen, og jeg er et sted i mit liv lige nu, hvor jeg ikke rigtig finder det lige så interessant at gøre det.

- Jeg vil hellere gøre det, jeg er god til, og køre på bane, mens jeg tager en uddannelse ved siden af og lever et normalt liv ud over det, siger han.

Banelandsholdet bruger godt nok landevejen som sin primære træningsbane, og Lund har kørt enkelte løb for amatørholdet Nyt Syn i år. Men derudover skænker han ikke landevejen mange tanker.

- Det giver mig mere frihed til at kunne toppe til de banestævner, der er. Har man et landevejshold, har man også en forpligtelse i forhold til dem.

- Det er ens arbejdsgiver, så de har nogle forventninger og kræver, at du kommer ud til diverse løb, som måske karambolerer lidt med banesporten, siger han.

På torsdag begynder EM i banecykling, hvor Rasmus Lund igen jagter en medalje i holdforfølgelsesløb. Han er eneste islæt fra sidste års OL-sølvhold og VM-guldholdet fra 2020, og nu prøver han at lære yngre holdkammerater op.

- Jeg bærer fanen videre til den yngre generation. Jeg videregiver erfaringer og informationer. Man kan vel sige, at jeg er et anker for dem, forklarer Lund.

Ved siden af banecyklingen læser Rasmus Lund medicin på Syddansk Universitet i Odense.