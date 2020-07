Dropper lønnen for at have et arbejde

Det verdensomspændende udbrud af coronavirus har ramt pengepungen hårdt hos en lang række cykelhold.

Det gælder også for det danske kontinentalhold Riwal Readynez, der rangerer på cykelsportens næsthøjeste niveau og er Danmarks største hold.

Derfor er holdets ryttere gået med til at frasige sig løn fra 1. september og resten af sæsonen. Det skriver cykelsitet Feltet.dk.

Riwal Readynez er Danmarks største cykelhold og kører på cykelsportens næsthøjeste niveau (Arkivfoto). Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters

Den løn, som rytterne skulle have haft, går i stedet til at sende dem til løb.

- Fra den 1. september får vi ingen løn. Det er en gensidig aftale mellem rytterne og holdet, for at pengene på holdet kan bruges på cykelløb. Det er noget, vi har aftalt med dem. Der har været god dialog frem og tilbage mellem ryttere og ledelse, siger rytterrepræsentant Torkil Veyhe til Feltet.dk.

Ekstra Bladet har talt med det danske cykelholds direktør, Steffen Kromann, der er glad for, at rytterne er gået på kompromis.

- Vi har jo kigget ind i det, og når vi når 31. december, så har vi overholdt alle aftaler med kreditorer osv. Så derfor er jeg glad for, at vi har lavet den her løsning med drengene, så de kan komme ud og køre cykelløb. Så på den måde er vi kommet i mål med 2020, og så har vi en sponsor, der har været med til at kunne give løn til mekanikerne, så det er mange bække små, der har løst det her, siger Steffen Kromann.

Har mistet millioner

Riwal-direktøren fortæller samtidig til Ekstra Bladet, at coronapandemien har været en hård omgang at sluge for det danske cykelhold. Han fortæller, at holdet har mistet mange penge som en direkte konsekvens af de manglende cykelløb.

- Vi har jo en sponsor, der er sprunget fra, og der er tale om et par millioner, hvis vi skal være helt præcise. Da coronakrisen lige var kommet, og da Danmark lige var lukket ned, sad vi seriøst og tænkte, om vi bare skulle stoppe det hele lige nu. Det var det scenarie, vi var ude i, lyder det fra Steffen Kromann.

Trods de manglende indtægter så har rytterne dog indtil nu fået den løn, som de har haft krav på, understreger Torkil Veyhe. Han er glad for, at ryttere og ledelse nu er nået til enighed om en aftale.

- Det har været i en god tone. Rytterne har godt kunnet se, at hvis vi skulle redde dansk cykelsport, og at vi gerne vil have et hold til næste år, så skal vi ud og køre cykelløb, siger Torkil Veyhe til Feltet.dk.

- Selvfølgelig er der ikke nogen, der synes, det er sjovt at køre uden løn, men jeg er meget imponeret over rytterne, afslutter han.

Riwal Readynez stiller i weekenden til start i etapeløbet Route d’Occitanie, hvor det danske mandskab skal op mod flere World Tour-hold. Heriblandt Tour-kongerne Chris Froome og Egan Bernal.

- 98 procent sikkert

Se også: Dansker i alvorligt styrt: - Jeg slap billigt

Se også: Svarer igen på 'luder'-anklage: 'I lyver!'