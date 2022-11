Droppet: Nicki Sørensen overrasket

Nicki Sørensen bliver ikke en del af sportsdirektørteamet på Israel-Premier Tech i det nye år.

Det kunne Ekstra Bladet afsløre torsdag. Siden er historien bekræftet af cykelholdet.

Nu fortæller den tidligere cykelrytter til Feltet.dk, at han er overrasket over sit holds beslutning.

- Jeg synes, at jeg har formået at få samlet holdet og sørget for, at der har været en god stemning og gode resultater. Jeg synes, at der har været super mange gode oplevelser, fortæller Nicki Sørensen til cykelmediet.

Nicki Sørensen har været ansat hos Israel-Premier Tech i fem sæsoner.

Han var blandt andet i sportsdirektørbilen til dette års Tour de France, hvor holdet snuppede to etapesejre.

Den 47-årige dansker fortæller desuden til mediet, at han gerne vil fortsætte i cykelsporten trods den kedelige melding fra sin arbejdsgiver.

Allerede fra den kommende sæson håber Nicki Sørensen på en plads i en sportsdirektørbil på højeste niveau.

Nicki Sørensen har en stor cykelkarriere bag sig med blandt andet ti Tour de France-deltagelser samt en etapesejr i 2009.

Han stoppede sin aktive karriere som cykelrytter i 2014.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Nicki Sørensen.

