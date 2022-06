Dukkede op hos Tour-hold: - Så bliver man stolt

Flere af rytterne troede ikke på, at det var selveste kronprins Frederik, der var på besøg

'Tidligt i morges hørte jeg en mærkelig lyd fra vores Quick-Step-vogn og troede, det var en indbrudstyv, måske en fed kat eller en stakkels hjemløs. Til min overraskelse var det kronprins Frederik af Danmark.'

Sådan skrev Quick-Step-sportsdirektør Brian Holm i et Instagram-opslag onsdag, hvor han poserer sammen med kronprinsen i holdets materialevogn.

- Kongehuset havde skrevet, at han kom forbi. Men jeg tror ikke, alle rytterne havde fået det at vide. Alle udlændingene troede faktisk ikke på, at det var kronprinsen, der gik rundt.

- Han prøvede at overbevise dem, men det var først, da de så billederne efterfølgende, at de for alvor troede på det, fortæller Brian Holm til Ekstra Bladet.

Foto: Privat

Sportsdirektøren skriver også i opslaget, at kronprinsen cyklede en tur med rytterne efter besøget - men det blev dog ikke til noget.

- Du ved jo, at cykelryttere altid lyver. Så det var altså løgn, siger Brian Holm med et stort grin.

- Vi snakkede faktisk om det, og han ville gerne. Men han havde bare ikke tid.

Kronprinsen var derimod kommet for at få en snak og et par gode råd om dæk og bremser til sin egen cykel.

- Det er altid rart, at en kongelig går op i det. Jeg tænker ikke, at han gør det for at samle stemmer. Det er oprigtig interesse. Han snakkede med rytterne, han havde viden om rytterne. De var virkelig imponerede, siger Brian Holm.

- Jeg kørte en tur med Wilfred Peters (belgisk sportsdirektør hos Quick-Step, red.) bagefter. Han sagde: 'Damn! Det her ville aldrig ske i Belgien.' Så vil jeg sige det, som det er. Så bliver man stolt, siger Brian Holm.

Quick-Step Alpha Vinyl Team har blandt andet danskerne Kasper Asgreen, Mikael Mørkøv og Mikkel Honoré med til Tour de France.

