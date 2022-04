Dumper sig selv efter manglende sejre

Kasper Asgreen er en del af favoritfeltet i søndagens Paris-Roubaix, men selv en triumf vil ikke redde den 27-årige danskers forsømte forår.

Det siger han selv i et interview med TV 2.

- Selv om jeg vinder i morgen (søndag, red.), hvis jeg skulle være så heldig, så vil jeg stadig ikke være tilfreds med mit forår.

- Jeg har ikke vundet de løb, jeg gerne ville. Så jeg må hjem og arbejde hårdere. Der har manglet nogle sejre, siger Asgreen.

Asgreen vandt sidste forår både Flandern Rundt og E3 Saxo Bank Classic.

I 2022 er en tredjeplads i Strade Bianche og en sjetteplads i Amstel Gold Race blandt danskerens bedste resultater.

Asgreen vil holde sig tæt på de andre favoritter, når feltet søndag rammer de franske brosten.

- Jeg skal prøve at holde mig til i den skarpe ende, og så være med, når udskilningen sker. Derfra skal jeg finde et moment og prøve at gå all in, og se om jeg ikke kan komme afsted, siger Asgreen.

Ud over Asgreen har bookmakerne også Mads Pedersen som den del af et favoritfelt til sejren i Paris-Roubaix, der også tæller belgiske Wout van Aert og hollandske Mathieu van der Poel.