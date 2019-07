Dundrende kritik af dansk værtskab: - Det er helt latterligt

Manager-ekspertens klare bud overrasker: Drop favoritten

Dybt utroværdigt og latterligt.

Sådan lyder kritikken fra tidligere direktør i Team Danmark Michael Andersen ifølge B.T. om budgettet for Tour de France-starten i Danmark i 2021.

Han har mange års erfaring med økonomien omkring store sportsbegivenheder og mener langt fra, at de 90 millioner kroner, som arrangørerne har forudsagt, at eventet vil koste, vil række.

- Jeg er helt overbevist om, at udgifterne kommer op på 225-275 millioner kroner. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Det er helt latterligt.

- Det minder om Melodi Grand Prix-skandalen. Så koster det pludseligt 100 millioner kroner mere, fordi man har underestimeret. Og det her er underfinansiering, det er der ingen tvivl om. Det er dybt utroværdigt, siger Michael Andersen til B.T.

Også sportsøkonom Kenneth Cortsen siger til avisen, at budgettet ikke er realistisk, og at der for eksempel ikke er sat penge af til politi, sikkerhed eller lukning af Storebæltsbroen, hvor en af etaperne skal gå over.

- Budgettet holder ikke - ikke ud fra de tal, jeg har set. Det håber jeg, at deltagerne er bevidste om. Der kommer mange følgeomkostninger, siger han.

Alex Pedersen, der er ansat som direktør for Grand Départ Copenhagen Denmark 2021, indrømmer, at han ikke har et overblik over, hvor stor den samlede regning for Tour-starten bliver, men han mener ikke, at arrangørerne har meldt noget forkert ud.

- Der kommer yderligere omkostninger. Det har vi aldrig lagt skjul på over for kommunerne. Men i Danmark er der ikke tradition for, at man tager politi og sikkerhed med i den her slags beregninger. Derfor er det ikke med i budgettet, siger han til B.T.

Se også: Tour-vinder om værste rivaler: - Fuglsang springer i øjnene

Se også: Tager røven på Tour-profil: 'Dårligste joke nogensinde'

Kongen af Tour-manager: Ham her kan give dig drømmestart