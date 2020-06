Dyb krise i toppen af dansk cykling

Mandag kan blive en skæbnedag for bestyrelsen i Danmarks Cykle Union, hvor formand Henrik Jess Jensen risikerer at måtte vinke farvel til sin post i toppen af dansk cykling.

Den dag mødes bestyrelsen ekstraordinært for tredje gang på to uger i kølvandet på Ekstra Bladets afsløring af, at Jesper Worre er opsagt som løbsdirektør for etapeløbet Danmark Rundt.

Den beslutning er ikke blevet diskuteret i bestyrelsen, erfarer Ekstra Bladet, og Henrik Jess Jensen er derfor under beskydning for at have handlet hen over hovedet på bestyrelsen.

Sagen kan få den konsekvens, at Henrik Jess Jensen ikke længere har opbakning til at stå i spidsen for dansk cykling. Alternativt kan krisen betyde, at flere bestyrelsesmedlemmer vælger at trække sig.

- Vi har en række bestyrelsesmøder for tiden, hvor vi diskuterer, om vores arbejdsprocedurer er i orden og måske få rippet op i, om alt bliver gjort korrekt og ordentligt, siger bestyrelsesmedlem Bo Belhage til Ekstra Bladet.

Han ønsker ikke konkret at angive, hvad der har ført til den selvransagelse, som bestyrelsen gennemgår her få uger før den årlige DCU-kongres. Han fremhæver blot, at tiden er inde til at overveje, om DCU har den bedst mulige ledelse.

- Vi er i færd med at finde ud af, hvordan sammenhængskraften i bestyrelsen er og skal være. Det er en diskussion om, hvorvidt vi har den bedste bestyrelse, siger Belhage.

- Vi skal finde ud af, om den respekt, der skal herske om bestyrelsens arbejde, og om den ordentlighed, der skal være, faktisk også er der.

- Overvejer du din egen position?

- Ja, hvis vi ender med et hold, som jeg ikke finder egnet, og som jeg ikke kan identificere mig med, så er der ingen grund til, at jeg sidder der, siger Belhage.

- Jeg er ikke på valg i år, men det giver ingen mening at sidde i en bestyrelse, hvis man ikke føler, at der er en vis grad af fælles forståelse medlemmerne imellem.

- Der skal være overensstemmelse mellem mig og mine værdier og det arbejde, jeg laver sammen med andre. Er der ikke det, så er man med i noget, der ikke giver mening.

- Hvad er der konkret foregået, som har bragt dig i tvivl om, hvorvidt du passer ind i en bestyrelse under ledelse af Henrik Jess Jensen?

- Jeg kan bare sige, at det for mig er afgørende, at vi diskuterer nogle mulige holdopstillinger og funktioner, og hvis udfaldet bliver noget, jeg ikke kan forene mig med, så vil jeg ikke være med, siger Bo Belhage.

Henrik Jess Jensen oplyser i en mail til Ekstra Bladet, at han ikke har mulighed for at stille op til interview, og at han i øvrigt ikke ønsker at kommentere bestyrelsesanliggender.

De øvrige fire medlemmer af bestyrelsen har enten takket nej til at kommentere bestyrelsens arbejde eller har undladt at reagere på Ekstra Bladets henvendelse.

Færdig eller ej

Jesper Worre fik i slutningen af marts besked om, at han ikke længere skal stå i spidsen for etapeløbet Danmark Rundt, oplyser han til Ekstra Bladet. Arkivfoto: Philip Davali

Selv om Jesper Worre over for Ekstra Bladet har bekræftet, at han færdig som løbsdirektør for etapeløbet Danmark Rundt, fastholder DCU-direktør Martin Elleberg Petersen, at parterne fortsat er i dialog, og at der altså ikke er truffet en beslutning om Worres fremtid.

Ifølge denne udlægning af sagen kan Henrik Jess Jensen ikke have handlet hen over hovedet på bestyrelsen.

Ekstra Bladet forstår, at Worre faktisk kan dokumentere, at han i slutningen af marts fik besked om, at han ikke længere skal stå for løbet, som er yderst vigtigt for DCU, idet det årligt kaster over en million kroner af sig i overskud.

Desuden oplyser en kilde, at et eller flere bestyrelsesmedlemmer har udbedt sig denne dokumentation til brug for drøftelserne på de ekstraordinære bestyrelsesmøder.

DCU’s bestyrelse skal være splittet i to lige store fløje. Henrik Jess Jensen har opbakning fra Jakob Knudsen og Palle Larsen. Ud over Bo Belhage befinder sig på den anden fløj Jens Panum Have og Lars Kaspersen.

Kaspersen er næstformand og er på valg i år. Et kampvalg mellem ham og Palle Larsen om næstformandsposten er ventet på DCU’s kongres, som afholdes senere i juni.

