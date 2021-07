Dybt imponeret: - Verdensklasse

VALENCE (Ekstra Bladet): Allerede i 2012 udråbte sportsavisen L’Équipe briten Mark Cavendish til den bedste sprinter i Tour de France gennem alle tider, og i denne Tour lever han i den grad op til æren.

Tirsdag i Valence vandt han sin tredje etapesejr i årets løb, og han er nu oppe på 33. Tour-etapesejre i karrieren. Han mangler kun én for at tangere en rekord, som har stået i over 40 år: Legenden Eddy Merckx’ rekord fra 1975. En uovertræffelig rekord, troede de fleste.

- Jeg tvivler ikke længere på, at Cavendish vil slå Merckx’ rekord på 34 etapesejre i Tour de France, siger Michael Rasmussen, Ekstra Bladets cykelsportskommentator.

Suverænt hold

- Jeg tror tilmed, at det sker i år. Der er fire spurtetaper tilbage i årets løb, og han kan med det sprinttog, han har foran sig på Deceuninck-Quick-Step vinde dem alle. Det er et hold, som ingen kan matche i årets Tour de France.

Rasmussen pegede på Cavendish som dagens vinder længe før, han skød over stregen. Med halvanden kilometer viste Deceuninck-Quick-Step sig suverænt.

- Asgreen tog en monsterføring på en kilometer i så højt tempo, at ingen andre hold havde mulighed for at nærme sig fronten, siger Rasmussen.

- Det betød, at Mørkøvs leadout først begyndte med 200 meter til mål, så han selv kunne køre en sjetteplads hjem. På ethvert andet hold havde han kørt med om podieplaceringerne. Det er verdensklasse.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rasmussens top

Deceuninck-Quick-Step. Holdet sikrede sig atter en flot etapesejr, som blev kørt hjem lige efter bogen: Holdet dominerede fuldstændigt finalen ved at have hele holdet med i første gruppe, da feltet blev splittet i sidevinden kort før mål, og kunne fastholde kontrollen med et vildt leadout i kraft af Kasper Asgreen, David Ballerini og Michael Mørkøv. Resultat: 33. Tour-etapesejr til Mark Cavendish..

Rasmussens flop

Team DSM. Når et hold med så store motorer som Søren Kragh Andersen, Nils Eekhoff og Joris Nieuwenhuis sidder med en potentiel etapevinder i form af Cees Bol, må det ikke blive taget på sengen i sidevinden kort før mål. Det kostede alt for mange kræfter, og Bol nåede aldrig at blive en del af spurten og sluttede på en 10. plads. Han og Kragh Andersen er holdets bedste bud på en etapevinder, og så er der ikke råd til den slags fejl.