Dybt skuffet Leth: - Så uprofessionelt

Tour de France er for danskere lyden af sol og sommer - og af Jørgen Leth.

Men det er slut nu. Med Jørgen Leth, altså.

Den populære filmmand er ikke en del af TV2's sending til sommer, oplyste tv-stationen torsdag.

Jørgen Leth har nemlig afvist en rolle i studiet i Odense i stedet for at være med under Touren. En opgave, der sidste år blev begrænset til en campingstol i en pavillon i målområdets tekniske zone, da han på grund af sin besværede fysik ikke kunne være med i kommentatorboksen.

Men at sidde i en fynsk sofa og tale om strabadser i Frankrig ligger langt fra Leths måde at gøre tingene på.

- Det er en dum idé, de havde. Jeg havde gjort klar fra start, at jeg ikke ville sidde i Odense og kommentere noget, der foregår i Frankrig. Hvis der er noget, jeg kan, så er det jo at fortælle tingene, som de er, hvor de sker.

- Det kan jeg ikke opleve på samme måde i Odense - så synsk er jeg trods alt ikke.

- Med den professionelle indstilling, jeg har, kan jeg simpelthen ikke gøre noget, der er så uprofessionelt, så det ikke er tilfredsstillende for mig, siger Jørgen Leth til Ekstra Bladet.

De seneste år har Jørgen Leth været en del af en kommentator-trio med Dennis Ritter og Rolf Sørensen. Foto: Claus Bonnerup

Jørgen Leth havde i 1990'erne en afgørende rolle i, at Tour de France fik en opblomstring blandt danske tv-seere. Og han har også en enorm aktie i, at danskerne foretrukne endagsløb er Paris-Robaix.

I 1976 optog han dokumentarfilmen 'En forårsdag i helvede' om det spektakulære brostensløb, og han har derfor også været gæstekommentator hvert år på Paris-Roubaix.

Men heller ikke det løb, kommer TV2's seere til at opleve ham i længere.

- Det er jeg ked af. For selv om vi var uenige om Tour de France, kunne jeg godt have tænkt mig at være med under Paris-Roubaix. For det er jo 'mit' løb, kan man sige.

- Men det kom ikke på tale, for de ville lave et rent brud, siger Jørgen Leth.

- Jeg vil sidde og kommentere et sted i skyggen

