Dylan Groenewegen vinder sidste etape på dansk grund

3. etape af Tour de France blev ren paradekørsel for danske Magnus Cort, som endnu en gang tog alle tilgængelige bjergpoint

Hollandske Dylan Groenewegen (BikeExchange) vinder 3. etape af Tour de France. Belgiske Wout van Aert (Jumbo-Visma) blev nummer to og landsmanden Jasper Philipsen (Alpecin-Deceunick) blev nummer tre.

Med sin andenplads beholder Wout van Aert den gule førertrøje i løbet.

Danske Mads Pedersen (Trek) var blandt bejlerne til etapesejren, men han endte på en skuffende 12.-plads på dagens etape.

Dagens etape var på forhånd udråbt som en etape for sprinterne, og således blev det også afgjort i en massespurt i dagens målby Sønderborg.

Finalen var præget af positionskamp mellem sprinterholdene, og med 10 kilometer til mål var der kaos og massestyrt i feltet.

Magnus Cort (EF) var endnu en gang klar fra kilometer nul, da starten gik i Vejle.

Han lykkedes for anden dag i træk med udbrudsmissionen, men modsat gårsdagens etape fik han ikke selskab i dagens udbrud og måtte tilbringe hele 129 km alene i front, inden han blev hentet af feltet med 53 km til mål.

Forinden nåede det at blive til ren paradekørsel gennem det danske landskab, hvor han blev jublet frem af de tusindvis af tilskuere, som havde forsamlet sig langs ruten. Cort kvitterede med at juble hen over dagens sidste stigning, Côte de Genner Stran, og vinke til kamera og tilskuere.

Magnus Cort gjorde rent bord i bjergkonkurrencen og tog samtlige seks point i Danmark. Foto: LISELOTTE SABROE/Ritzau Scanpix

EF Education-rytteren sikrede sig dermed alle tre tilgængelige bjergpoint på dagens etape, hvilket betyder, at den 29-årige bornholmer har taget sig af alle de point, som har været tilgængelige på dansk jord.

Dagens etape var den sidste af slagsen i Danmark, og nu drager Tour-feltet mod Frankrig.

Mandag er transportdag, så rytterne skal først på cyklerne igen tirsdag, hvor der venter 172 kuperede kilometer fra Dunkerque til Calais.

