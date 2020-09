Efter adskillige tidstab: - De fucker op

- Dagens helt store oplevelse var uden tvivl Bora-Hansgrohe. De går ud og dikterer løbet.

- De tager fat og sørger for, at vi overhovedet får det her cykelløb.

- Sagan kommer til at lide lidt under, at hans hold tager så meget initiativ. Han kommer til at sidde for langt fremme hele dagen og tage for meget vind. Derfor kan han ikke gøre holdets fantastiske arbejde færdigt.