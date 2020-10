Efter aflysning: Der røg vores VM

Aflysningen af Amstel Gold Race er rigtig skidt for det danske cykelhold Riwal-Securitas, der havde set løbet som et udstillingsvindue

Coronarestriktioner i Holland har fået stor betydning for det professionelle danske cykelhold Riwal-Securitas.

Holdet, der er et såkaldt ProTeam i laget lige under World Touren, var nemlig inviteret til at køre det store hollandske endagsløb Amstel Gold Race, der onsdag blev aflyst.

Noget af en bet, erkender sportsdirektør Michael Skelde:

- Det er mega-ærgerligt. Det er et cykelløb, vi har fokuseret på hele året og som ville have betydet meget for os. Det ville have været vores første World Tour-løb som hold. Vi fik ret tidligt lavet en aftale om et wildcard, og vi var ret stolte over det.

- Det ville også have været stort, da vores hovedsponsor (Riwal-lifte, red.) har hovedsæde i Holland, og det var rigtigt vigtigt for os den vej rundt.

- Så det rammer os rigtigt hårdt - en alvorlig streg i regningen mere - på et lorteår.

- Vi havde planlagt at toppe til det løb. Det var vores VM, der blev aflyst der. Det er mega træls, siger Michael Skelde.

Et mærkeligt år med mange aflysninger gør, at holdet som så mange andre cykelhold kæmper for eksistensen.

Tidligere på året trådte Securitas et skridt op for at sikre eksistensen resten af året, men til 2021 mangler der stadig en stor sponsor, hvis tingene skal hænge sammen.

Derfor betyder aflysningen af Amstel Gold Race, at der er et udstillingsvindue mindre for at tiltrække en ny sponsor - men der er fortsat gode løb at vise sig frem i.

Således er Riwal-Securitas til start i store løb som Brabantse Pijl, Paris-Tours, Scheldeprijs og Driedaagse Brugge-De Panne

- Vi havde fem store cykelløb tilbage - nu har vi kun fire.

- Men det er ikke sådan, at sæsonen er slut, fordi Amstel er aflyst, men det var det allerstørste løb, hvor vi også passede bedst til og troede på. Ikke i forhold til at vinde, men at yde en god præstation, siger Michael Skelde.

Han og resten af holdet må i stedet udskyde debuten på World Touren til 21. oktober, hvor Driedaagse Brugge-De Panne bliver kørt. Formentlig.

