Efter aflysning: Kommune kyler Sandstød ud

Hidsig Sandstød: Undskyld, jeg lagde på

Da Ekstra Bladet ringer Michael Sandstød op for at spørge om hans arena-exit, smider han røret på efter samtale på tre minutter og 42 sekunder, hvor han kritiserer Ekstra Bladet for i sin omtale at drive heksejagt mod ham.

Få minutter senere ringer han tilbage.

- Undskyld, jeg lagde på, men jeg blev så vred på dig, for jeg synes aldrig, at du og dine kolleger har gjort noget for mig.

- I har aldrig skrevet godt om mig på Ekstra Bladet.

- For det første tror jeg ikke, at det er rigtigt, og for det andet er det jo ikke vores forpligtelse at skrive positivt ...

- I har vel en forpligtelse.

- Hvis I vil skrive om seksdagesløbet, kunne I godt skrive noget godt.

- Hvis I synes, at det er en kulturinstitution, og I synes, at andre mennesker skal læse om det … I har aldrig gidet at bevæge røven derud og skrive om andet, end da jeg tog et kort, fast greb om Michelle Quaades arm.

- Jeg kender ikke historikken, i forhold til hvor meget vi har været derude, men jeg synes også, at det er sagen uvedkommende.

- Men vi er ret nysgerrige efter dine refleksioner om aflysningens konsekvenser for kommunens økonomi. Gjorde du dig nogen tanker om, at kommunen ville mangle de 250.000, da du opsagde kontrakten?

- Jeg opsiger jo kontrakten, fordi jeg af personlige årsager ikke kan drive seksdagesløbet, og i kontrakten, som du har læst, står der jo, at hvis ikke man har betalt beløb til tiden, opsiges kontrakten.

- Der er ikke nogen klausuler, og allerede i marts var jeg i dialog med administrationen i arenaen om, at seksdagesløbet havde det svært.

- Vil du svare på spørgsmålet: Der er nogle penge, som mangler. Gjorde du dig nogen tanker om kommunens økonomi?

- Det er med stor, hjerteskærende sorg, at jeg ikke kan drive seksdagesløbet, som jeg har kørt videre, efter at jeg overtog i 2012.

- At jeg ikke har kunnet formå det på mange planer, det har været ærgerligt, og det har været ærgerligt for Ballerup Super Arena, og det er ærgerligt for Ballerup Super Arena, at jeg kører det videre i Royal Arena.

- Forretning er forretning, og jeg skylder ikke nogen noget, og jeg tror ikke på, at Ballerup Kommune kalkulerer med de 250.000 kroner. Kommunen har også udgifter til rengøring, strøm, brandvagter og personale, når der er seksdagesløb.

- Det er ikke bare en indtægt på 250.000 kroner.

- Så kan man samtidig sige, at der var andre servicer, du brugte, og som gjorde, at kommunens indtægt blev større. På den måde står vi tilbage ved de 250.000 kroner ...

- Nej, det giver jeg dig ikke ret i. Der må du regne igen.

- Jeg kan se i kontrakten, at du er blevet tilbudt en række servicer, som du har gjort brugt af ...

- Ja, blandt andet har jeg lånt arenaens stole.

- Du er blevet smidt ud af arenaen en gang for alle. Har det noget at gøre med tiltalen for vold mod Michelle Quaade?

- Ikke hvad jeg ved af. Jeg har fået at vide, at man synes, at timingen er ringe, og at man ikke var glad for, at jeg ikke informerede om det til borgmesteren, at det også flytter videre.

- Det lukker den ene dag, og det åbner den anden dag.

- Hvordan har du det med ikke at komme i arenaen mere?

- Det har jeg været meget ked af, for det er mit hjertebarn, siden jeg selv kørte cykelløb derude.

- Hvilken økonomisk betydning får det for dig?

- Ingen. Overhovedet ingen.

- Det er mit firma, der har afholdt arrangementerne, men den økonomiske del i det er så lille, fordi jeg har haft andre, primært Jimmi Madsen, til at styre det.

- Personligt har jeg holdt to arrangementer, siger Michael Sandstød.