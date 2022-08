Efter andenplads: - De skal tage mig seriøst

Danmarks næste store etapeløbsrytter kan meget vel hedde Mattias Skjelmose.

Han har flere gange vist sine evner til at køre opad, og med en tredjeplads ved DM i enkeltstart og en andenplads på onsdagens 2. etape af PostNord Danmark Rundt har han på det seneste vist lovende takter i kampen mod uret.

- Jeg tror, at jeg personligt har fokuseret meget på det. Holdet har taget et stort skridt frem i år ved at satse mere på enkeltstarter. Man er begyndt at aeroteste og forbedre udstyret meget, siger Trek-rytteren.

Han ved, at enkeltstarten er en af de vigtigste nøgler til at opfylde drømmene om at køre med om samlede sejre i de helt store løb.

- Selvfølgelig. Nu var det her ikke den længste enkeltstart i verden, og det var ikke til min fordel. Men jeg gjorde det super godt, og det er selvfølgelig et rigtig godt udgangspunkt, i forhold til at jeg gerne vil have den længere, siger han.

Allerede før PostNord Danmark Rundt var 21-årige Skjelmose blandt bookmakernes favoritter til at løbe med det hele.

Men onsdagens præstation på den 12,2 kilometer lange enkeltstart i Assens på Vestfyn har givet ham endnu mere tro på det.

- Det er helt klart med til at konfirmere, at de skal tage mig seriøst i klassementskampen.

- Jeg synes ikke, benene var super gode. Men der var bare gang i den, så snart jeg kom derud. Jeg kæmpede med det, men wattene var der bare. Jeg synes, jeg kørte en fejlfri enkeltstart, siger han.

