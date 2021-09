Efter Chris Anker-tragedie: Nu tager borgmester affære

Borgmesteren i Brugge lover, at de ansvarlige myndigheder vil se nærmere på sikkerheden for cyklister på det sted, hvor Chris Anker Sørensen i lørdags kom af dage i en trafikulykke

BRUGGE (Ekstra Bladet): Fire dage efter den ulykke, der kostede Chris Anker Sørensen livet, lover borgmesteren i Brugge, Dirk De Fauw, at sikkerheden på ulykkesstedet vil blive gået efter i sømmene.

I et interview med Ekstra Bladet midt under VM-festlighederne i Brugges historiske centrum understreger De Fauw, at Sørensens død har gjort dybt indtryk på både myndigheder, arrangører og borgere i Brugge.

- Først og fremmest vil jeg gerne udtrykke min medfølelse med Chris Anker Sørensens familie. Jeg føler med den - og med det danske folk, som har mistet en elsket person, siger Dirk De Fauw.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Dirk De Fauw er en central figur i VM-arrangementet i Brugge, men han tog sig tid til et interview med Ekstra Bladet. Foto: Ernst van Norde.

- Det er frygteligt, hvad der er sket. En frygtelig ulykke, som desværre kostede et menneskeliv.

- De ansvarlige myndigheder vil undersøge ulykkesstedet for at se, om der er noget, der skal forbedres derude. Vi må se nærmere på stedet, det er klart, siger De Fauw.

Borgmester Dirk De Fauw fra Brugge lover, at det sted, hvor Chris Anker Sørensen lørdag blev dræbt, vil blive gransket for at sikre, at sikkerheden er i orden. Foto: Ernst van Norde.

Kender området

Ulykken skete i forstaden Zeebrugge, som hører under Brugge. Vejsystemet på ulykkesstedet leder trafik til og fra det enorme havneområde, og De Fauw har indgående kendskab til området, idet han også er chef for havnemyndighederne i Zeebrugge. Han er i øvrigt også chef for det lokale politi.

- Chris Anker Sørensen kendte nok ikke vejen, hvor der ikke tidligere er sket alvorlige uheld. Der er skilte og markeringer på vejen, så der er ingen tvivl om, at man som cyklist og fodgænger skal stoppe for tværgående trafik, siger De Fauw.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Borgmester Dirk De Fauw sender en hilsen til Chris Anker Sørensens efterladte og til det danske folk. - Jeg elsker Danmark, sagde han som afslutning på interviewet. Foto: Ernst van Norde.

- Det er slået fast, at chaufføren ikke bærer ansvaret, så det er ulykkeligvis en beklagelig ulykke, siger borgmesteren.

- Flere lokale amatørryttere har sagt til os, at det er et meget farligt sted, og at man burde øge sikkerheden og måske endog bygge en tunnel. Hvad mener du om det?

- Vi må se, om vi kan gøre det endnu bedre og sikkert for alle trafikanter derude. Vi ser meget gerne, at ansatte på havnen - i administrationen og de store virksomheder på havneområdet - springer på cyklen i stedet for at køre i bil til og fra arbejde, siger De Fauw.

- Derfor forsøger vi hele tiden at forbedre infrastrukturen for cyklister. Sikkerheden skal naturligvis være høj, og det er helt sikkert, at det sted, hvor ulykken skete, fuldt ud lever op til lovgivningen.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Det var på dette sted, at Chris Anker Sørensen lørdag mistede livet. Foto: Ernst van Norde.

Flere landsholdsryttere har brugt stisystemet i Zeebrugge under træning som optakt til enkeltstarterne med start i Knokke-Heist. Her er det det amerikanske landshold, der krydser vejen. Foto: Ernst van Norde.

Ikke voldsom trafik

- Men det skal ikke afskære os i at gøre stedet endnu mere sikkert med bedre skiltning og advarsler og andet, hvis det er nødvendigt.

- Hvad med en tunnel?

- I den del af vores by er der allerede mange tunneler til cyklister og fodgængere, men lige på det sted, hvor ulykken skete i lørdags, er der normalt ikke voldsom trafik på cykelstierne, siger Dirk De Fauw.

- Det er ikke et stisystem, der er meget trafikeret, så at konstruere en tunnel dér, vil ikke umiddelbart være en løsning, tror jeg.

- Jeg er meget ulykkelig over det, der er sket. Det er en tragedie, som naturligvis har præget den store fest, som VM skulle være.

- Jeg kan kun glæde mig over, at ulykken ikke fandt sted på selve VM-ruten, hvor man kunne have bebrejdet vores mange frivillige eller endog politiet for, at ulykken kunne ske, siger Dirk De Fauw.