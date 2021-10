Efter cykelkarrieren: Fuglsang bliver agent

Endnu har Jakob Fuglsang ikke kørt cyklen i garagen for sidste gang, men allerede nu ligger det fast, hvad han skal, når det sker: Fuglsang bliver partner med sin agent og manager

Jakob Fuglsang vil efter alt at dømme også i de kommende år være aktiv cykelrytter på World Tour-niveau, men allerede nu har den 36-årige toprytter lagt sig fast på en ny næringsvej, når han stopper sin imponerende karriere.

Hans manager og mangeårige agent, Moreno Nicoletti, bekræfter nu, at han og Fuglsang agter at indgå kompagniskab.

- Jakob vil blive min forretningspartner og arbejde med mig, når hans cykelkarriere er ovre, skriver Nicoletti til Ekstra Bladet som svar på en direkte forespørgsel om, hvorvidt Fuglsang har planer om at blive rytteragent.

Spørgsmålet rejste sig under det netop overståede VM i Flandern, da Ekstra Bladet erfarede, at Fuglsang var i kontakt med ryttere om fremtidige kontrakter. Det er der i sig selv intet odiøst i, idet rytterne ofte spørger hinanden til råds, før de underskriver kontrakter.

I et konkret tilfælde syntes kontakten imidlertid ikke at være helt uformel, hvorfor tanken om et partnerskab med Nicoletti opstod.

Forlader Astana

- Jeg tror, han vil vise sig at være en virkelig god rytteragent og manager, for han kender cykelsporten hele vejen rundt. 360 grader, skriver Nicoletti til Ekstra Bladet.

- Hvad han måtte mangle, skal jeg nok lære ham, skriver Nicoletti, som forsikrer, at karriereskiftet ikke står for døren her og nu.

Et ældre billede af Moreno Nicoletti og Jakob Fuglsang, nemlig umiddelbart før starten på Tour de France 2014. Foto: Tariq Mikkel Khan.

- Jeg håber, at Jakobs karriere som cykelrytter fortsætter i endnu tre år. Det er mit håb. Han vil stadig vinde cykelløb, skriver Moreno Nicoletti.

Fuglsang har for længst bekræftet, at han forlader World Tour-holdet Astana ved årets udgang. Hvor han fortsætter karrieren er endnu uvist.

Moreno Nicoletti har tidligere slået fast, at det kun er sikkert, at Fuglsang følger med den canadiske hovedsponsor Premier Tech, som ved årsskiftet forlader Astana i utide.

Fire hold i spil

Premier Tech ejer i øjeblikket 50 procent af Astana-holdet, men partnerskabet er opgivet, og administrerende direktør Jean Bélanger er på udkig efter en ny samarbejdspartner i professionel cykling.

Jakob Fuglsang på vej til målet i Tignes på 9. etape af årets Tour de France, som efter alt at dømme bliver hans sidste for Astana. Foto: Claus Bonnerup.

I et interview med det canadiske medie La Presse fastslog Bélanger i september, at valget stod mellem fire hold, nemlig australske Bike Exchange, sydafrikanske Qhubeka-Nexthash, Israel Start-Up Nation og amerikanske Rally Cycling, som kører i cykelsportens næstbedste række.

Jakob Fuglsang må altså forventes at køre for et af disse hold næste år. Ved siden af cykelkarrieren har Fulgsang kastet sig ind på ejendomsmarkedet i Luxembourg, hvor han ejer en stribe lejligheder, som han lejer ud.

Ekstra Bladet har torsdag uden held forsøgt at få en kommentar fra Jakob Fuglsang.