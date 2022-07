Efter dansk exit: - Absolut ikke en fejl

AIGLE (Ekstra Bladet): Otte etaper.

Mere blev det ikke til for danske Kasper Asgreen i årets Tour de France. Quick-Step-rytteren kom sig aldrig ordentligt ovenpå sit styrt under Schweiz Rundt og forlod derfor sit hold søndag morgen.

Alligevel var det ikke en fejl at tage ham med til Touren i første omgang. Det siger hans danske holdkammerat Michael Mørkøv til Ekstra Bladet.

- Nej, det er absolut ikke en stemning på holdet af, at det var en fejl, siger han og fortsætter:

- Og det var jo også op til overvejelse inden Touren, hvorvidt man ville have en halvskadet Kasper med eller ej. Men der vurderede man alligevel, at han er så vigtig en rytter for holdet og med et så stort potentiale, at hvis han kunne komme over sin skade, så ville han have stor værdi.

Michael Mørkøv afviser, at der på Quick-Step er en følelse af, at Asgreens udtagelse var en fejl. Foto. Claus Bonnerup

Den erfarne Michael Mørkøv fortæller videre, hvordan Kasper Asgreen allerede nåede at være til stor nytte, da han var en del af den succes, som Quick-Step-mandskabet fik på 2. etape, hvor Fabio Jakobsen kørte først over stregen i Nyborg.

Alligevel havde Kasper Asgreen naturligvis håbet, at det ikke ville ende allerede nu.

- Kasper er selvfølgelig skuffet. Vi har alle arbejdet frem mod det her Tour de France, og det samme har Kasper, siger Mørkøv.

- Han har jo døjet med den skade, og det her er jo et modbydeligt hårdt cykelløb. Var det i et andet cykelløb, hvor niveauet var en lille smule lavere, var der måske mulighed for at komme sig, men det er der bare ikke her. Det er desværre det, han betaler prisen for.

Søndag morgen kunne Quick-Steps holdlæge, Phil Jansen, oplyse, at det var et sats, men et kalkuleret sats at tage koldingenseren med til verdens største cykelløb.

Med Asgreens exit er der nu ni danskere tilbage i årets Tour de France.

