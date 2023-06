Efter dødsfald: Aflyser etape

Sjette etape af Schweiz Rundt er aflyst efter Gino Mäders tragiske dødsfald.

Det fremgår af løbets egen liveopdatering.

Etapen skulle være sat i gang klokken 12.30, men den frygtelige nyhed satte starten i bero, og meldingen var først, at starten blev udskudt.

Nu er planen, at feltet i stedet blot vil køre en afkortet del af ruten til ære for Gino Mäder.

- Nu vil vi planlægge et mindeløb på den sidste del af ruten. Vi ved ikke, hvor vi starter. Vi kommer til at køre sammen hele vejen til målstregen for at mindes Gino. Planen bliver lagt lige nu. Så snart, vi ved noget, vil vi melde det ud, siger løbsdirektør Oliver Senn ifølge TV 2.

Gino Mäder styrtede voldsomt på løbets femte etape torsdag. Han måtte efterfølgende genoplives på stedet og siden indlægges på hospitalet.

Fredag kort før middag døde han af sine kvæstelser.