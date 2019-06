Efter dødsulykke: Ego-bilister skaber nye problemer

For knap en måned siden mistede den blot 18-årige cykelrytter Andreas Byskov Sarbo livet, da han blev påkørt af en bil på en lukket løbsrute.

Derfor er der stor fokus på sikkerheden omkring DM i cykling, der afholdes i disse dage i Esbjerg, men arrangørerne bag mesterskabet har måttet sande, at der er problemer med at få bilisterne til at overholde afspærringerne.

Det fortæller Willy Frederiksen fra Esbjerg Cykel Ring, der arrangerer DM, til TV2.

- Desværre er der bilister, som har svært ved at acceptere en vejafspærring, men vi kan jo ikke hegne hele ruten ind med en betonvæg, lyder det fra Frederiksen.

En bilist har allerede haft svært ved at overholde reglerne og er blevet sigtet af politiet, da vedkommende lykkedes med at slippe igennem kontrolposterne.

Hos myndighederne har man noteret sig opførelsen, og Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politi mener, der er tale om slet og ret egoisme fra bilisterne.

- Folk kan være meget insisterende og tænker sig ikke altid om. Det er en slags egoisme, der kommer til udtryk. Nogle gange handler det om, at de skal parkere bilen 200 meter væk, frem for at køre helt hjem i den. Det er ikke et større problem, end man selv gør det til, siger han til samme medie.

DM afsluttes søndag, når linjeløbet afvikles for damer og herrer.

