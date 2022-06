Efter dramatisk afslutning: Van Aert tager spurtsejr

Så tæt på og alligevel så langt fra.

Torsdagens udbrydere i Critérium du Dauphiné var bogstaveligt talt blot et par meter fra at holde sig forrest helt til mål.

I fuld sprint blev de dog overhalet på opløbsstrækningen, og så tog Wout van Aert sejren lige foran Jordi Meeus og Ethan Hayter.

Dermed tog belgieren, der også fører løbet samlet, sin anden etapesejr i dette års udgave af det franske etapeløb, der betragtes som et opvarmningsløb til Tour de France.

Van Aert fik med sejren torsdag revancheret sine to andenpladser tirsdag og onsdag.

Der var kamp om at komme afsted tidligt på den 162 kilometer lange etape fra Thizy-les-Bourgs til Chaintre.

Men der gik næsten 40 kilometer, inden en gruppe på fem ryttere omsider fik etableret sig.

Her sad blandt andre angrebsivrige Pierre Rolland (B & B-Vital), der styrkede sin bjergtrøje ved at komme først over dagens højeste stigning, hvorefter han lod sig falde tilbage og opsluge af feltet.

Den resterende del af gruppen med blandt andre Jan Bakelants (Wanty) og Benjamin Thomas (Cofidis) opbyggede et forspring på knap tre minutter, men stille og roligt halede feltet ind.

Jumbo-Visma og de andre hold, der styrede tempoet i feltet, kørte forspringet ned på et lille minut, men så skruede udbryderne igen op.

Efter en intens jagt på de sidste kilometer blev udbryderne hentet med kun 50 meter til målstregen - mens de var i gang med at spurte om sejren. Feltets tilbageværende sprintere havde dermed ikke ret meget tid til at få placeret sig ordentligt.

Det blev derfor en lidt kaotisk spurt, hvor Wout van Aert i løbets gule førertrøje altså var hurtigst.

Endnu en kuperet etape venter feltet fredag, inden løbets samlede vinder skal findes i løbet af de to afsluttende bjergetaper lørdag og søndag.