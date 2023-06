Efter få minutter: - Beskeder tikker allerede ind

Da nyheden først kom ud, kunne danske Anthon Charmig hurtigt se på sin telefon, at venner og familie er glade for Tour-udtagelsen

Det bliver uden sammenligning karrierens højdepunkt indtil videre.

25-årige danske Anthon Charmig stiller lørdag i næste uge til start ved Tour de France, hvor han og norske Uno-X skal kæmpe mod de største cykelstjerner på kloden.

Det blev offentliggjort på det norske holds virtuelle Tour de France-pressemøde tirsdag, hvor Ekstra Bladet deltog.

- Det er kæmpestort i Danmark og er det løb, jeg også selv har været med til at se som lille. Tour de France er bare noget særligt. I Danmark er det det eneste cykelløb, som alle kender. Det er en stor oplevelse, jeg også skal huske at nyde, siger Anthon Charmig.

Mens pressemødet stadig var i gang, begyndte Anthon Charmig at modtage beskeder fra venner og familie. Screendump fra Uno-X-pressemøde

- Hvad siger familie og venner til, at du nu skal køre Touren?

- De har først lige fået det at vide, men jeg kan godt allerede se nu, at der tikker beskeder ind.

Det norske mandskab har udtaget de to danskere Anthon Charmig og Jonas Gregaard, mens de resterende seks ryttere er nordmænd.

Vil give et godt show

26-årige Gregaard imponerede i marts ved Paris-Nice, da han vandt bjergtrøjen.

Det er dog en helt anden og meget større udfordring at kæmpe med om den prikkede trøje i Touren. Der kan derfor i stedet være en fordel i at satse på at komme med i udbrud og jagte en etapesejr, omend det også er en svær opgave.

- Jeg ser frem til at give et godt show i Uno-X-trøjen både med mig og mine holdkammerater. Jeg ser frem til at vise flaget. Selvfølgelig er der meget mediebevågenhed og så videre, men jeg synes kun, at det er fedt at komme fra et land, hvor der bliver fulgt med i det, man laver.

Den danske cykelrytter er klar til at give et show under Touren. Screendump fra Uno-X-pressemøde

- Du vandt bjergtrøjen i Paris-Nice. Hvor meget vil du arbejde for den under Tour de France?

- Selvfølgelig er det noget, jeg godt kunne tænke mig, men det er svært at sidde nu og sige det. De sidste par år har du set, at ham der nærmest vinder Tour de France, har vundet bjergtrøjen. Om det giver mening, ved jeg ikke helt på nuværende tidspunkt. Man bruger også rigtig mange kræfter på det.

Gregaard scorede bjergtrøjen under Paris-Nice. Foto: Claus Bonnerup

- Hvis jeg en dag skulle gå all in på et udbrud og maksimalt set vinde en etape, så er det måske meget godt at spare kræfter den første uge.

I årets Tour de France kan der komme rekordmange danskere med. For to år siden deltog 11 danskere, hvilket er den nuværende rekord.

- Så kan jeg vel også få lov til at snakke lidt dansk engang imellem ud over med Anthon. Det bliver super, så har man forhåbentlig nogle flere venner i feltet.

Tour de France begynder i spanske Bilbao 1. juli.