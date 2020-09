Efter knivstik: - Han satte sig i grøften og græd

Bilisten, der i går stak en cykeltræner i maven efter at have påkørt en rytter, satte sig efter hændelsen i vejkanten og græd

Den 26-årige bilist, der tirsdag påkørte et ungdomshold fra SIF Cykling på en træningstur og efterfølgende stak holdets træner i maven, havde det umiddelbart efter episoden ikke godt med sine handlinger.

- Gerningsmanden sætter sig i grøften og begynder at græde, efter han havde stukket vores træner, fortæller cykelklubbens formand, Bjarne Olsen, til Ekstra Bladet.

Rytterne blev påkørt bagfra, hvor en af rytterne blev ramt. Det endte i tumult mellem træneren og bilisten.

- Jeg ved, at træneren selvfølgelig bliver oprevet og konfronterer bilisten, der er stoppet længere henne. Det næste drengene ser, er at de ligger og tumler rundt nede på jorden, fortsætter Bjarne Olsen.

- Så er der en af drengene, der løber hen og skubber bilisten væk, fordi han sidder ovenpå træneren. Der har han stukket ham i maven.

Tidligere på dagen kom det frem, at den 26-årige bilist, der efter påkørslen og knivstikket var blevet anholdt, havde begået selvmord i Viborg Arrest få timer efter, at han var blevet anholdt.

Silkeborgs Politi har ikke nogen kommentar i den sag.

Får psykologhjælp

Ungdomsholdet er blevet tilbudt hjælp efter de overværede påkørslen på deres kammerat og overfaldet på deres træner.

- Vi har møde med de drenge, der var med på turen i aften, hvor der er en psykolog tilstede. De kan fortsætte individuel behandling efter, hvis de har brug for det, siger Bjarne Olsen.

- Rytteren, som blev kørt ned og så sin træner blive stukket ned efter, er hjemme. Han har det både dårligt fysisk og psykisk.

- Træneren er stadig indlagt på Viborg Sygehus. Han er uden for livsfare, men han er meget træt og sover det meste af dagen.

Der er noget galt

Bjarne Olsen mener, at det er samfundets tilgang til cykelryttere i cykeltøj, den er gal med.

Han ved ikke, hvorfor stemningen er så hadsk, men han håber, at der bliver gjort noget ved det.

- Vi gør ikke mere med sagen. Vi hjælper kun dem, der er berørt af det her. Det er noget, der skal tages op af de store idrætsorganisationer som Danmarks Cykle Unoin.

Netop ved Danmarks Cykle Union er det også noget, man arbejder med. Det fortæller direktør Martin Elleberg.

- Vi har lavet en kampagne med Transportministeriet og Dansk Cyklistforbund, om at holde halvanden meters afstand på vejene.

Selvom han ikke kender detaljerne om tirsdagens påkørsel, så indrømmer han, at man skal igen skal indlede en dialog med bilisterne for at sikre, at der er plads til alle på vejene.

- Det er ikke en udfordring, som vi kan løfte selv. Vi bliver nødt til at samarbejde og have en god dialog med blandt andet FDM, der jo er bilisternes interesseorganisation.

