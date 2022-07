Efter knust drøm: Havde frygtet 'hate'

Det blev ikke til nogen gul trøje for Mads Pedersen, men humøret er alligevel i top.

Når drømmen var at iføre sig den gule førertrøje på dansk jord, kunne det måske godt have endt som en skuffelse.

Men sådan ser Mads Pedersen ikke på det.

Det fortæller han til Ekstra Bladet, efter Tour-feltet er rykket fra Danmark og nu er tilbage i vante omgivelser i det franske.

- Danmark var ikke en skuffelse. Det kunne måske godt virke lidt sådan, fordi jeg ikke fik den gule trøje, jeg kom efter. Men jeg valgte at drømme om det, og det virkede, som om at mange danskere valgte at drømme med mig med det her projekt, selvom jeg inderst inde godt vidste, at det nærmest ville være ’mission impossible’.

Artiklen fortsætter under billedet...

Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

Humøret er altså fortsat højt hos den 25-årige stjerne, der mandag også kunne dele nyheden om, at han har forlænget sin kontrakt med Trek-Segafredo frem til 2020.

For selvom det ikke endte i den store succes, som Mads Pedersen ellers offentligt havde drømt om, så har han ikke andet end kærlighed til de mange danskere, der har fulgt med.

Han havde nemlig også frygtet noget andet.

- Vi må sgu også godt drømme. Der er ikke noget mere kedeligt end det der mainstream pis med ’vi håber på, at det bliver et godt cykelløb’. Det gider folk jo heller ikke høre. Folk vil gerne høre, hvad det er, vi drømmer om og arbejder for, siger han.

- Jeg havde frygtet, at der måske ville komme alt mulig ’hate’ på det, som ’Mads er også bare pissedårlig’ og 'han er ikke god nok'. Ikke fordi jeg tager det til mig, men man kunne forestille sig, at det var det, der ville komme. Men jeg har faktisk kun fået positive tilkendegivelser. Folk synes, det er fedt, at jeg har turde drømme. Det har gjort hele oplevelsen med at køre Touren i Danmark endnu større.

Derfor har Mads Pedersen også en kæmpestor tro på, at han i løbet af de kommende uger kan ende først over målstregen på en etape i verdens største cykelløb.

- Jeg tager ikke fra Danmark med en skuffelse. Jeg tager fra Danmark med troen på, at jeg kan vinde en etape i Touren, fordi formen er så god. Jeg tror helt klart, at der er ben til en etapesejr, før vi når til Paris.

Tirsdag venter dig Mads Pedersen og co. 172 kuperede kilometer fra Dunkerque til Calais.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Den varme Tour-kartoffel: Sandheden om Riis