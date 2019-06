Efter konge-sæson: Fuglsang foran stort skifte?

Efter syv år på Astana kan Jakob Fuglsang være på vej væk for at slutte karrieren på spansk storhold, skriver den spanske avis Marca

Danmarks bedste etapeløbsrytter, Jakob Fuglsang, kan være på vej væk fra Astana for at indtræde i en ledende rolle på det spanske storhold Movistar fra næste sæson. Det skriver den spanske avis Marca torsdag.

Avisen understreger, at forbindelsen mellem 34-årige Fuglsang og Movistar ikke er officielt bekræftet, men at rygterne har svirret gennem nogen tid. Ekstra Bladets kilder bekræfter, at der er kontakt mellem parterne.

Movistars interesse begrundes med, at superstjernen Nairo Quintana synes at være færdig på holdet. Det samme gælder toprytteren Mikel Landa, hvorfor Movistar næste år får brug for en erfaren Grand Tour-rytter. I det spil passer Fuglsang perfekt ind.

Quintana rygtes til prokontinentalholdet Arkea-Samsic, mens Mikel Landa af rygtesmedene sendes til Bahrain-Merida næste år som afløser for Vincenzo Nibali, som rykker til Trek-Segafredo.

Et skifte til Movistar giver imidlertid ikke megen mening, hvis det er tanken, at Fuglsang skal køre som kaptajn i de store etapeløb, mener Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen.

Fuglsang under træning på Col de Braus-stigningen i Provence tidligt i maj måned. Foto: Ernst van Norde.

Fuglsangs erfaring og rutine kan komme holdet til gode, men at tro, at han skulle kunne udfylde rollen som Grand Tour-kaptajn, er en kende for optimistisk, vurderer Rasmussen.

- Jeg kunne forstå det, hvis Movistar ville købe ham til at køre klassikere, men at købe ham som Grand Tour-rytter, når holdet i forvejen har en nykåret Giro-vinder i form af Richard Carapaz, som er blot 26 år, giver ikke mening, siger Rasmussen.

Carapaz er sat i forbindelse med Team Ineos, som siges at være parat til at betale den unge rytter en formue for at indgå i det superstærke kollektiv, hvor Grand Tour-rytterne står i kø for at komme til. Ifølge Marca agter Carapaz imidlertid at blive på Movistar.

Avisen hævder videre at vide, at også spanieren Enric Mas fra Quick-Step på vej til holdet. Han kørte på podiet i Vuelta a España sidste år.

- Hvis det står til troende, at de to ryttere kører på Movistar næste år, vil det være en mærkelig disposition også at hente Fuglsang til holdet som Grand Tour-rytter, siger Michael Rasmussen.

- Carapaz og Mas har jo faktisk bevist, at de kan levere resultater i Grand Tours. Carapaz som Giro-vinder og Mas som nummer to i Vueltaen sidste år.

- Fuglsang har en syvendeplads som bedste resultat i 12 Grand Tours. Det er ikke nogen god statistik at sælge sig på som Grand Tour-rytter i en alder af 34 år, siger Rasmussen.

- Det bedste for ham er at blive, hvor han er. Han kender setup’et, og han har kørt stærkere i dette forår end nogensinde. Han har det, som han vil have det, på Astana, og han kører som Tour-kaptajn, selv om der er andre, der måske har større kvaliteter – for eksempel Miguel Angel Lopez, som to gange er kørt på podiet i Grand Tours.

- Rent sportsligt er der ingen grund for ham til at rykke videre. Det eneste motiv til at rykke, der giver mening, er økonomien, siger Rasmussen.

Det har ikke været muligt at træffe Jakob Fuglsang for en kommentar.

