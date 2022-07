Efter rørende afslutning: Ny stor præstation af Vingegaard

31-årige Hugo Houle har ret til at juble højlydt.

Og det gjorde han, da han som den første rytter krydsede målstregen i Foix og vandt 16. etape af Tour de France.

Det skete efter en imponerende afslutning, hvor sejren aldrig kom i fare. Samtidig sendte han en rørende hilsen til sin bror, som for 10 år siden blev dræbt i en trafikulykke. Herefter blev han modtaget af stabspersonale, der hyldede canadieren.

Fine scener efter en dag, hvor han udnyttede et stort udbrud, ligesom det uden tvivl er hans største resultat i karrieren.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

Men det var også en dag, hvor Jonas Vingegaard fik sig et fint resultat og holder sig i gult.

Han kom tilmed over stregen før Tadej Pogacar, men tog ikke tid på ham.

Annonce:

Efter flere perioder med ren transport, hvor Jumbo-Visma havde sendt to kombattanter med i udbruddet, begyndte det for alvor at eksplodere, da rytterne ramte dagens sidste stigning, modbydelige Mur de Péguère.

Vingegaard blev hjulpet af holdkammeraten Sepp Kuss, mens Tadej Pogacar mistede sin hjælper undervejs, fordi Rafal Majka tabte kæden.

Flere sad formentlig og ventede på, at den slovenske førsteudfordrer til den gule trøje ville røre på sig på opkørslen, men dramaet udeblev, og Jonas Vingegaard kunne dermed ånde lettet op.

- Det er dejligt, jeg kan køre med ham, og at han ikke kan sætte mig. Nu skal vi bare holde fast de næste to, tre, fire dage og sørge for, at han ikke kan sætte mig, sagde den danske klatrer til TV 2 efter etapen.

Læs også: Alt om duellen: Her er Vingegaards hemmelige våben

Annonce:

Samtidig sendte kørslen et signal om, at danskeren var så godt kørende, at end ikke Pogacar forsøgte at køre Jumbo-rytteren i hegnet og tage sekunder på ham i klassementet. Også selvom sloveneren prøvede på Port de Lers, der var den foregående stigning. Endda også på nedkørslen.

Derudover viste det sig, at Jumbo-Visma havde forberedt sig særdeles godt, og taktikken bag at sende to ryttere med i udbruddet gav i sidste ende pote.

Franske Valentin Madouas (FDJ) endte som toer på dagens etape, og Houles teamkollega og landsmand Michael Woods endte som treer.

Michael Rasmussen afprøvede 16. etape forud for rytterne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Pogacar forsøgte sig igen på tirsdagens etape. Men også denne gang forsvarede Vingegaard sin gule førertrøje. Hør mere om etapen i Ekstra Bladets podcast 'Ekstra Tour' herunder eller i din podcast-app