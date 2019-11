Efter sex-beskeder: Dansk legende fjernes fra TV

- Jeg ønsker fortsat at holde mig aktiv i den alder, jeg har nu, derfor supplerer jeg min kost med VitaePro, har man kunnet høre Jimmi Madsen sige i reklamerne for produktet VitaePro.

Det er det slut med. Kosttilskuds-producenten Vitaelab har efter Ekstra Bladets historier om den tidligere cykel-legendes sex-beskeder til den norske banecyklist Anita Stenberg valgt ikke længere at bruge reklamer med Jimmi Madsen.

'VitaeLab har haft et samarbejde med Jimmi Madsen siden sommeren 2018, hvor Madsen har stået som ambassadør for VitaePro. Samarbejdet udløber 31.12.19, og vi har efter fælles aftale med Madsen valgt ikke at forlænge den. Det skyldes sagen, som nu er i medierne', oplyser selskabet i en meddelelse til Ekstra Bladet.

Jimmi Madsens reklamer for VitaePro har været vist i Norge såvel som i Danmark, og TV2 Norge kunne torsdag fortælle, at reklamerne vil ophøre på norsk tv. Vitaelab oplyser til Ekstra Bladet, at det er slut med dem på dansk tv også.

'Reklamerne, hvor han optræder, vil som følge af dette heller ikke blive brugt i den resterende tid af kontrakten og er allerede stoppet. Historien fra medierne har indtil nu været helt ukendte for os, og vi har været lige så overraskede som alle andre. Baseret på en helhedsvurdering af den information, der foreligger, mener vi, at det er det rigtige at gøre for vores selskab og brand.'

Jimmi Madsen er en af landets mest vindende cykelryttere indenfor banecykling. Særligt er han kendt som en del af par nummer syv i det københavnske seksdagesløb. Foto: Lars Rønbøg/Frontzone/Getty Images

Cykelforbund undersøger sagen

Sagen kan få yderligere konsekvenser for den tidligere cykelrytter Jimmi Madsen.

Det danske og norske cykelforbund samt paraplyorganisationen Danmarks Idrætsforbund undersøger i skrivende stund sagen om sex-beskederne til den unge norske cykelrytter.

Jimmi Madsen er bestyrelsesmedlem i Danmarks største cykelklub, Dansk Bicycle Club, og her får det ingen konsekvenser.

Det er selvom, at bestyrelsen har vurderet, at sagen havde fået konsekvenser, hvis ikke den var fem år gammel.

- Havde det været frisk, havde vi også ekskluderet Jimmi Madsen. Det er der ikke nogen tvivl om, sagde Bjarne Kratholm, bestyrelsesformand i Dansk Bicycle Club tidligere på ugen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Jimmi Madsen i forbindelse med VitaePros udmeldelse.

