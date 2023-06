Efter skrækstyrt: Klar til Touren

Den tidligere vinder Egan Bernal er på startstregen lørdag til årets udgave af Tour de France.

Han er blandt de otte ryttere, som Ineos mandag har udtaget, fremgår det af holdets hjemmeside.

Det er første gang, at colombianeren skal køre Tour de France siden hans voldsomme styrt i januar 2022.

- At vende tilbage til Touren har altid været et stort mål for mig, siger Egan Bernal på holdets hjemmeside.

- Jeg er sikker på, at mange mennesker har fulgt med i alt, hvad der er sket, siden min ulykke i januar sidste år, og rejsen, jeg har været igennem, for at overkomme den største udfordring i mit liv.

- At være en del af årets Tour-hold forsikrer mig om, at jeg er på vej tilbage til mit topniveau.

Under en træning på sin enkeltstartscykel kørte han ind i bagenden på en parkeret bus.

Det kostede ham 20 brækkede knogler samt to kollapsede lunger, og han blev siden blandt andet opereret to gange for brud på rygsøjlen.

Egan Bernal har selv forklaret, at han var ved at dø efter sit uheld.

Den colombianske klatrer var cykelsportens helt store stjerne, efter han vandt Tour de France i 2019 som 22-årig.

Året efter udgik han af Touren, og siden har han ikke kørt verdens største cykelløb. Han vandt dog Giro d'Italia i 2021.

I årets Tour de France forventes det ikke, at Egan Bernal skal køre klassement.

Her sætter Ineos i stedet sin lid til Carlos Rodriguez og Daniel Felipe Martinez.

Derudover består holdet af den britiske stjerne Tom Pidcock, Jonathan Castroviejo, Omar Fraile, Michal Kwiatkowski og Ben Turner.