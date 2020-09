Remco Evenepoel fortæller, at han er stille og roligt får det bedre og bedre, efter at han styrtede ud over en bro og faldt flere meter ned under det italienske cykelløb Lombardiet Rundt

Den unge komet Remco Evenepoel giver nu en opdatering på, hvordan han har det efter han for under en måned siden kørte ud over en bro i cykelløbet Lombardiet Rundt.

I et interview med Het Laatste Nieuws fortæller han, at de går bedre og bedre for hver dag.

- Jeg kan bevæge mig mere og mere for hver dag, der går. jeg er heller ikke svimmel mere. Det er dejligt endelig at kunne bevæge mig og få gang i mine muskler.

- Jeg kan komme cirka 30 procent af min kropsvægt over på mit højre ben - omkring 20 kg. Det er ikke meget, men det er bedre end ingenting.

I uheldet brækkede Evenepoel bækkenet og fik et stort slag på den ene lunge, der skete på en nedkørsel omkring 40 km før mål.

Det var den 20-årige belgiers debut i et af de såkaldte monumenter, der er nogle af cykelsportens mest prestigefyldte løb.

Han fortæller, at han ellers havde trænet nedkørslen flere gange, så han var klar til køre den til perfektion. Han fik sågar stoppet trafikken i et lille stykke tid, så han kunne træne den i den rigtige fart.

Artiklen fortsætter under billedet:

Remco Evenepoel landede forholdsvis blødt og fik hurtig hjælp på stedet. Foto: Marco Bertorello / AFP /Ritzau Scanpix

Han forklarer også, hvordan uheldet skete.

- To ryttere foran mig lavede en fejl, og så panik-bremsede jeg. Mit baghjul skred. Det var tæt. Fem centimeter mere og så var der ikke sket noget.

I stedet for at blive på vejen kørte Evenepoel udover siden på en bro.

- Jeg så bare ned i dybet. Det var som et sort hul, nok på grund af skyggen. Jeg kunne ikke se, hvor langt jeg ville falde, eller om jeg ville lande hårdt eller blødt.

Artiklen fortsætter under billedet:

Stortalentet Remco Evenepoel har taget cykelverdenen med storm. Foto: Shutterstock

Heldigvis landede han nogenlunde blødt og forblev ved bevidstheden, da der kom folk for hjælpe ham.

Remco Evenepoel har taget cykelverdenen med storm og har været storfavorit til alt, han har stillet op i. Han skulle have forøsgt at køre med om den samlede sejr i Giro d'Italia. Han må i stedet se det italienske etapeløb fra sengen.

Han ser dog positivt på fremtiden.

- Jeg skal scannes igen 25. september. Det kan være, det er gode nyheder, og så kan jeg se yderligere frem. Tage små skridt og sætte små mål for min genoptræning.

