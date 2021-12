Efter skrækulykke: - Retssag er det rigtige

Meget er sket, siden cykelverdenen gispede efter vejret efter et grufuldt på første etape af Polen Rundt sidste år.

På uhyggelig vis blev hollandske Fabio Jakobsen kastet ud over barrieren, da landsmanden Dylan Groenewegen kom til at presse ham for langt ud i en intens og alt for tætpakket massespurt.

Ulykken var tæt på at få de værst tænkelige konsekvenser, og i tre dage svævede hollænderen mellem liv og død, da han lå i koma.

Men Jakobsen slog øjnene op.

Og ni måneder senere efter adskillige timer på genoptræningscyklen og en masse ture på operationsbordet kunne han igen begynde at træde i pedalerne.

Rytteren fra Deceuninck Quick-Step har siden deltaget i Vuelta a España, hvor han høstede tre etapesejre, og nu sigter han efter at komme med til det forestående Tour de France.

Noget skal ske

Men ikke alt handler om cykling. Selvom han prøver at blande sig udenom, fører hans bagland nemlig en retssag mod Dylan Groenewegen som konsekvens af styrtet, og at han er gået den vej, er han ikke i tvivl om rigtigheden af.

- Det er i hænderne på de rigtige personer. Jeg bakker stadig op om den vej, vi har valgt at tage, og jeg mener, at noget skal ske. Den (retssagen, red.) vil komme hele cykelsporten til gode og være i bevidstheden på folk, og så vil den skabe klarhed, fortæller Jakobsen i et større interview med De Telegraaf og tilføjer:

- Resultatet vil forhåbentlig ændre min fremtid. Men mest af alt er jeg bare glad for at være tilbage på cyklen.

Til højre kan man se Fabio Jakobsen ramme barrieren, inden han fløj udover den. Foto: TOMASZ MARKOWSKI / Ritzau Scanpix

Ansigtet er blevet genskabt

Ulykken gik hårdt udover Fabio Jakobsens ansigt.

Kirurger har forsøgt at genskabe det ved at flytte knogler fra hans bækken til over- og underkæben, ligesom han har fået indsat implantater i kæbepartiet for at gøre plads til nye tænder.

På trods af den igangværende retssag førte styrtet også til en historisk hård straf for Groenewegen, der fra næste sæson skal tørne ud for Team BikeExchange efter tre år hos Team Jumbo-Visma.

Han blev således udelukket fra professionel cykling i ni måneder, men er siden vendt tilbage.

De to hovedpersoner har også haft mødtes internt for at drøfte deres forhold, og det endte med, at Jakobsen blev skuffet over, at Groenewegen efterfølgende delte ud af detaljer fra det møde.