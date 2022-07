Efter skuffelse: Dér var han

Mads Pedersen er en del af Ekstra Bladets hold under Tour de France. Hver dag giver han Ekstra Bladets brugere et indblik i tour-livet. Hør ham fortælle om den overvældende oplevelse af at køre enkeltstart i København her.

Bjarne Riis var ikke meget for at tale om sin manglende Tour-invitation, da Ekstra Bladet fangede ham efter en vild 2. etape, men han var glad for Corts præstation

Der stod han så. I kortærmet skjorte og solbrun i Bygmas sponsorområde.

Tydeligt tilfreds efter en historisk Tour de France-etape, der sluttede med en cykelrejse over Storebælt.

Men for Bjarne Riis, der i 1996 stod øverst på skamlen i Paris som vinder af verdens største cykelløb, startede årets udgave skuffende. En officiel invitation til holdpræsentation i Tivoli udeblev, og det ærgrede han sig selvsagt gevaldigt over, som han formulerede det til TV 2 Sport.

- Hvordan er det at være her? Du var jo ikke inviteret i første omgang, men er så kommet med alligevel?

- Det er fint, sagde han kortfattet til Ekstra Bladet, da han stod og overværede podiet små 50 meter skråt bag målstregen.

- Hvordan har du det med, at du ikke var inviteret i første omgang?

- Det har jeg svaret på, såå... Den lader vi ligge der.

Artiklen fortsætter under billedet..

Bjarne Riis. Foto: Kenneth Beyer

TV 2 havde også været i kontakt med Grand Départ Copenhagen Denmark, som svarede, at de havde valgt at invitere officielle repræsentanter for danske myndigheder frem for danske atleter. Derfor var Bjarne Riis ikke inviteret, men siden meldte Bygma, der er sponsor for løbet i Danmark, sig på banen og inviterede ham.

Da Ekstra Bladet fangede Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, der tilmed er bestyrelsesformand i Grand Départ Copenhagen Denmark, i Tivoli i onsdags, kom hun med et vagt svar om den manglende Riis-invitation.

- Det har jeg ikke rigtig de store kommentarer til. Det er jo sådan, at der kun er et vist antal billetter at uddele, og det har været rigtig svært, fordi der er så mange, som har hjulpet til at sikre, at Tour de France er kommet til Danmark. Og så er det sådan, det er, sagde Sophie Hæstorp Andersen til Ekstra Bladet, der ved at trække på skuldrene efterfølgende ikke ville give udtryk for, om hun havde set det anderledes.

Artiklen fortsætter under videoen..

Se det her: Sophie Hæstorp Andersen reagerer på manglende invitation til Bjarne Riis.

Lørdagens etape blev på alle måder ikonisk med et sandt menneskehav langs ruten fra Roskilde til Nyborg. Fabio Jakobsen fra Quick-Step endte med at vinde, og Mads Pedersen blev nummer tre.

Magnus Cort fra EF sikrede sig dog den prikkede bjergtrøje, og det var Bjarne Riis meget tilfreds med.

- Det var vanvittig flot. Det er fedt. Det er fedt at have en dansker i en trøje allerede i dag, så det er fedt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Tour: 1. etape med Michael Rasmussen og Michel Wikkelsøe Davidsen