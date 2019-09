Efter stort VM-drama: Nu vil de lægge sag an

Nils Eekhoffs hollandske bagland overvejer nu at lægge sag an mod UCI, efter at den 21-årige hollænder fredag fik frataget sin titel som U23-verdensmester

Fredag var der drama ved VM i landevejscykling i Yorkshire, da det hollandske talent Nils Eekhoff blev diskvalificeret, efter han ellers havde passeret målstregen først og kort kunne lade sig kåre som ny U23-verdensmester. I stedet blev Samuele Battistella kåret som ny verdensmester.

Årsagen til Nils Eekhoffs diskvalifikation skyldtes, at hollænderen med 125 kilometer til mål var en tur i asfalten. Efterfølgende måtte han kæmpe sig tilbage til feltet. Det skete dog ifølge løbsjuryen på ulovlig vis, da kommissærerne vurderede, at Eekhoff havde modtaget for meget pace og ligget for meget i ly for blæsten bag en servicevogn.

Nu er sagen om udelukkelsen af hollænderen dog ved at tage en ny drejning. Nils Eekhoffs hollandske agentbureau, SEG Racing, vil nemlig sammen med hans hold, Team Sunweb, undersøge mulighederne for at lægge sag an mod det internationale cykelforbund, UCI.

- Sammen med Team Sunweb vil vi undersøge situationen og de juridiske muligheder, vi har, for at forsvare Nils og sørge for, at han får den regnbuefarvede trøje, som han fortjener. Vores juridiske afdeling er i gang med at undersøge sagen, skriver SEG i en besked til cykelmediet CyclingNews.

Udelukkelsen af Nils Eekhoff skabte efterfølgende vrede i cykelverdenen.

Glæden varede kort for Nils Eekhoff, der her rækker armene i vejret og fejrede VM-titlen, som efterfølgende blev taget fra ham igen. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

Ikke enig i beslutningen

Hollænderen havde dog ingen anelse om, at det senere ville få store konsekvenser for ham. Han forklarer, at han ikke havde intentioner om at snyde, og at han blot kæmpede hårdt for at komme tilbage i løbet.

- Da jeg styrtede, var der stadig 125 kilometer til mål. Løbet var stadig meget åbent. Efter min mening kæmpede jeg for det. Det burde være muligt at kunne blive fragtet tilbage til kortegen efter et styrt. Jeg havde ingen anelse om, at jeg løb en risiko, siger hollænderen til CyclingNews.

Han forklarede desuden på Twitter, at han ikke var enig i beslutningen om at fratage ham titlen som U23-verdensmester.

- Det var et stort chok at høre, at man havde diskvalificeret mig. Jeg mener oprigtigt, at beslutningen er forkert, skrev den 21-årige hollænder blandt andet på sin Twitter-profil efter den fratagende VM-titel.

Udover Nils Eekhoff blev også danske Andreas Stokbro og Alexander Konychev fra Italien diskvalificeret.

