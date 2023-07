Efter suspendering: Nu reagerer stjerne

Miguel Angel Lopez blev onsdag midlertidigt suspenderet af den internationale cykelunion, UCI.

Det sker efter mistanke om, at han har gjort brug af et ulovligt stof i ugerne op til det store italienske etapeløb Giro d'Italia sidste år - og dermed altså muligvis har brudt anti-doping reglerne.

Men ifølge Lopez selv er der ikke hold i mistanken. Det slår han fast på Instagram.

'Jeg kender på nuværende tidspunkt ikke noget til de prøver og beviser, der har ført til suspenderingen fra UCI.'

'Der er ikke nogen beviser for den påståede doping, og alle resultaterne af mine tests og mit biologiske pas er negative,' skriver han.

'Skader cykelsporten'

Lopez vil være suspenderet, indtil en afgørelse er truffet i sagen.

'Jeg kommer til at bruge alle juridiske midler, jeg kan for at få renset mit navn, og jeg anmoder om at få suspenderingen ophævet med det samme,' skriver han videre.

Miguel Angel Lopez har kørt på podiet i både Giro d'Italia og Vuelta a Espana. Foto: Nenoit Tessier/Ritzau Scanpix

Annonce:

'En suspendering, der ikke kun skader min ære og uskyld, men hele cykelsporten, når der ikke er nogen beviser overhovedet.

Til sidst i opslaget sender han en stor tak til de fans, der fortsat viser ham kærlighed, sin familie og sit land.

Tidligere toprytter

29-årige Miguel Angel Lopez var i flere år en af verdens bedste etapeløbsryttere.

I 2016 vandt han Schweiz Rundt og i de syv grand tours, han har gennemført, er han aldrig blevet dårligere end samlet nummer otte.

For tre år siden vandt han ligeledes en etape i verdens største cykelløb, Tour de France.

I år har han imidlertid kørt på det lavere rangerede colombianske hold Team Medellin-EPM.

Skiftet til de lavere rækker skete som følge af, at colombianeren sidste år blev fyret fra Astana, fordi han angiveligt havde forbindelser til lægen Marcos Maynar Mariño, der gentagne gange har været i politiets søgelys for brug af bl.a. doping.