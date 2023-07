Efter to mareridtsdage: - De opmuntrede mig meget

Det har været et par hårde dage for Tadej Pogacar

Det har været nogle hårde dage for Tadej Pogacar.

Først tabte han 1 minut og 38 sekunder til Jonas Vingegaard på enkeltstarten. Dagen efter yderligere 5 minutter og 45 sekunder på årets kongeetape - hvilket betyder, at han nu er hele 7 minutter og 35 sekunder efter Vingegaard i klassementet.

Derfor var det også en tydeligt mærket slovener, der mødte Ekstra Bladet og den resterende presse efter torsdagens flade etape, hvor der ikke skete noget i toppen af klassementet.

- Starten var ret hård og følelsesladet. Der var flere ryttere, der kom hen til mig og snakkede, sagde han.

- Så jeg vil gerne sige tak til alle dem. De opmuntrede mig meget.

De seneste dage har Tadej Pogacar lignet en slagen mand på cyklen. Foto: Thibault Camus/Ritzau Scanpix

Skuffet, men glad

Vi kunne se, at du var ekstremt skuffet i går (onsdag, red.)?

- Ja, hvem ville ikke være det?

- Jeg har ingen forklaring på, hvorfor det gik galt i går (onsdag, red.).

Det var kun sekunder, der adskilte Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard i de to første uger af dette års Tour de France. Men i tredje og sidste uge har afstanden kun taget til for sloveneren, der så småt er begyndt at indstille sig på nederlaget.

- Overordnet kan jeg være glad, for jeg kommer fra en skade og har ikke trænet så meget. Efter de to første uger var jeg meget optimistisk, men så var formen der måske bare ikke.

- Men jeg kan være glad over, at jeg stadig er her og er på andenpladsen. Når man ser på det store billede, så har det været en god Tour.

To på podiet

Dermed slår Tadej Pogacar også mere eller mindre fast, at den samlede sejr ikke længere er realistisk.

I stedet drejer det sig nu om at forsvare sin andenplads og holdkammeraten Adam Yates' tredjeplads.

- Lad os kæmpe for, at vi er to på podiet til sidst. Så kan vi være glade og stolte. Vi har givet den alt, og vi har et fantastisk hold, og vi vil kæmpe til det sidste.