Efter Tour-skuffelse: Fuglsang er usikker

Jakob Fuglsang ved ikke helt, hvordan formen er inden VM-medaljerne skal fordeles, men han føler, at han er, hvor han skal være

Det er næppe en fornærmelse at konstatere, at Jakob Fuglsang havde et skuffende Tour de France, hvor Astana-kaptajnen havde podiet som målsætning.

Danskeren havde dog voldsomt svært ved at følge med favoritterne, når tempoet blev skruet i vejret på de mest barske stigninger, og i sidste ende måtte Fuglsang nøjes med en samlet 12. plads. Næsten 20 minutter efter vinderen Geraint Thomas, og godt 17 minutter efter Chris Froome på tredjepladsen.

Vuelta a España blev efterfølgende kørt uden Jakob Fuglsang, og derfor er det svært at vurdere, hvordan løbsformen har det, inden der skal fordeles VM-medaljer søndag eftermiddag i Innsbruck

- Det ved jeg ikke. Jeg synes, jeg har trænet godt, men det er et stykke tid siden, jeg rigtig har kørt cykelløb, og det er svært at sige i forhold til dem, der har kørt Vueltaen.

- Men jeg synes, jeg har forberedt mig så godt, som jeg kunne. Og jeg føler, jeg er der, hvor jeg skal være, lød det fra Jakob Fuglsang kort før en træning i de østrigske alper.

Jakob Fuglsang er kaptajn på det danske landshold, der består af otte ryttere ved VM i Østrig. Foto: Tariq Mikkel Khan

Vil hellere slutte opad

Seks af de otte danske ryttere skal koncentrere sig om at køre for den danske kaptajn.

Kun Michael Valgren får noget, der minder om frit lejde til at søge sin egen chance på de voldsomme stigninger frem mod målstregen i Innsbruck.

Især den sidste stigning - 'Hell Climb', som de kalder den i Østrig - ser barsk ud, men Fuglsang er ikke skræmt over den historisk hårde VM-rute.

- Umiddelbart ligger ruten godt til mig. Selvfølgelig er det bedre, hvis nu der havde været mål opad, men vi får se. Det er ikke en rute, der skræmmer mig. Men det kommer også meget an på, hvordan løbet bliver kørt, siger han.

Der er lidt mere end otte kilometer til mål fra toppen af den såkaldte helvedesstigning.

Sidst en dansker var på podiet ved VM i linjeløb var i 2010, da Matti Breschel vandt sølv i Melbourne.

Jakob Fuglsang førte an, da landsholdet trænede i de østrigske bjerge. Foto: Tariq Mikkel Khan

