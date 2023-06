Efter tragedie: Sender rytter hjem

Efter Gino Mäders død har tre hold trukket sig fra Schweiz Rundt. Trek-Segafredo med den gule trøje fortsætter. Holdets danske boss fortæller dog, at han har været nødt til at sende en rytter hjem

Det har efterladt store mærker på rytterne, der i øjeblikket deltager i Schweiz Rundt, efter at Gino Mäder blev erklæret død fredag.

Tre hold har lørdag meddelt, at de har trukket sig fra løbet - heriblandt Mäders hold, Team Bahrain Victorious.

Trek-Segafredo, hvor løbets førende rytter, Mattias Skjelmose, kører, har valgt at fortsætte.

Det fortæller sportsdirektør hos Trek-Segafredo, Kim Andersen, til Ekstra Bladet.

- Der er ikke nogen, som har haft det nemt oven på det, som skete torsdag og fredag, men vi har ikke haft nogen overvejelser om, at vi ikke skulle køre.

- Jeg har været nødt til at sende Quinn (Simmons red.) hjem, fordi han var den, som var mest ramt.

Mattias Skjelmose fra Trek-Segafredo fortsætter i årets Schweiz Rundt. Foto: Dario Belingheri/Getty Images

- Vi havde måske foretrukket, at vi havde haft et neutralt løb. Så havde vi måske haft flere ryttere med til start. Men jeg synes, at den måde, som vi har fundet frem til nu, er perfekt for alle, udtaler Kim Andersen.

Nye omstændigheder

Arrangørerne bag løbet har nemlig besluttet, at lørdagens etape slutter før oprindeligt planlagt. Det vil sige, at uret - og dermed duellen mellem klassementsrytterne - stoppes 25 kilometer før den oprindelige målstreg.

Det sker blandt andet grundet nogle nedkørsler, der findes på de sidste kilometer. Derfor behøver Skjelmose, Remco Evenepoel og de andre, der kører klassement, ikke at tænke på tiden på nedkørslerne.

- Det gør, at de sidste, der vil tage risikoen, kan gøre det, men der er virkelig nogle ryttere, som ikke er klar til at kæmpe til det sidste på etapen.

Under torsdagens etape styrtede Gino Mäder, mens han kørte ned af en nedkørsel med høj fart. Fredag formiddag blev han erklæret død. Foto: Zac Williams/SWpix.com/Shutterst

Løbet er dog stadig indrettet sådan, at hvis man som rytter gerne vil vinde selve etapen, så skal man færdiggøre den hele.

Kim Andersen ser dog, at holdet og resten af feltet generelt skal komme videre på trods af de tunge omstændigheder.

- Vi skal videre. Det kan ikke nytte andet, men der er ingen, der har haft det nemt.

Indtil videre har Intermarché-Circus-Wanty, Tudor Pro Cycling Team og Gino Mäders Bahrain Victorious trukket sig fra løbet.

Der er kun to etaper tilbage af løbet. Lørdag køres den næstsidste etape.