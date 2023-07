Efter trøje-gate: Nu er der nyt

Mattias Skjelmose var ikke begejstret for sin dannebrogs-trikot ved holdpræsentationen – men han må udholde den lidt endnu

Dannebrog og postkasser. De er røde på den der lidt skarpe måde. Den slags findes der farvekoder for – men dem har Trek-trøjesponsor Santini nok ikke studeret, da de fremstillede den danske mestertrøje til Mattias Skjelmose.

I hvert fald har tøjfirmaet sendt en trøje – faktisk en speedsuit – til Touren med en rød farve, der ikke helt levede op til den unge danske mesters forventninger. Den var ganske enkelt for mørk.

Så det ville perfektionisten Skjelmose selvfølgelig have lavet om.

Men det kunne ikke ske til 1. etape.

- Det er præcis den samme farve, jeg stod i den anden dag. Den har ikke ændret sig. Så ja, den skal stadig ændres, sagde Skjelmose, mens han nussede lidt i det tynde lycra, der altså har den helt forkerte farve.

Mattias Skjelmose fik luftet sin nye trøje blandt fanatiske baskere. Foto: Tariq Mikkel Khan

Måske mandag

Han kunne også fortælle, at der for længst er afgivet en bestilling om en splinterny trikot i den rigtige farve, men den lader altså vente på sig.

- Jeg tror, at den er på vej. Men jeg tror ikke, at de sender i weekender.

- Det er ikke ligefrem Jet Post?

- Nej, det bruger de vist ikke. Men måske kommer den mandag morgen, sagde Skjelmose, der altså også forventer at have den på til 2. etape.

En etape, hvor han forventeligt ikke skal køre lige så hårdt op ad den sidste stigning. Faktisk tænker han, at han kan hjælpe holdkammerat Mads Pedersen med at tage et stik.

- Alt afhænger af tempoet. Men jeg regner stærkt med, at Mads kan køre en spurt i morgen. Jeg ved ikke, om han er favorit, men jeg kender Mads, og jeg tror rigtig gerne, at han vil vinde i morgen, og det tror jeg også, at han kan.

