Efter uhyggeligt styrt: Verdensmester giver opdatering

Det var et grimt styrt, som seerne var vidne til under dette års udgave af Liége-Bastogne-Liége. Værst gik det udover verdensmester Julian Alaphilippe, der nu kommer med en opdatering

Den franske verdensmester i landevejscykling, Julian Alaphilippe, kom voldsomt galt afsted under dette års udgave af det legendariske cykelløb Liége-Bastogne-Liége, da han styrtede og ramte ind i en træstub.

Et brud på skulderbladet, to brækkede ribben og en kollapset lunge, lød dommen over de skader, som franskmanden pådrog sig.

Knapt to uger efter det voldsomme styrt rækker den populære rytter nu ud til sine fans via Instagram, hvor han fortæller at han er ved godt mod.

'Jeg er ved at komme mig, og smerterne aftager langsomt men sikkert. Min vejrtrækning er allerede meget bedre, og mit helbred går i den rigtige retning,' skriver Julian Alaphilippe på sin Instagram.

'Jeg håber, at mit styrt snart vil være et dårligt minde. Jeg vil virkelig gerne takke jer alle, for de mange venlige beskeder jeg har modtaget i løbet af de sidste ti dage, de rørte mig virkelig.'

Resten af sæsonen er endnu uvis for verdensmesteren, men der vil ifølge Alaphilippe snart komme en opdatering.

'De næste lægetjek vil afgøre, hvordan resten af min sæson vil se ud. Jeg er allerede super motiveret for det, der kommer, og jeg glæder mig så meget til at se jer alle sammen langs landevejen,' slutter han.

Ven modtager ærespris for at hjælpe

Den franske DSM-rytter Romain Bardet var første mand på stedet til at hjælpe den styrtede verdensmester, og kort før starten på dette års Giro d'Italia modtog han en hæderspris for hans indsats.

En dybt rystet Romain Bardet, fortalte efter den belgiske klassiker at han var meget bange for Julian Alaphilippe, fordi han kunne høre verdensmesteren råbe, at han ikke kunne røre sig.