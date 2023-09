Efter vild sejr: Superstjerne i tårer

Den forsvarende Vuelta a España-mester, Remco Evenepoel, kørte næsten baglæns fredag og er helt ude af kampen om sejren i årets udgave af løbet.

Til gengæld leverede han et pragteksempel på en storslået oprejsning lørdag, hvor han 90 kilometer fra mål stak af fra feltet og tog sejren på 14. etape.

Den 23-årige belgier havde Romain Bardet med i baghjulet indtil 4 kilometer fra stregen på den sidste stigning, hvor han satte franskmanden og tog sin fjerde Vuelta-etapesejr i karrieren.

Da han kom i mål, fik tårerne frit løb. Her bøjede belgieren sig ind over cyklen og viste sine følelser.

Blandt folkene i toppen af klassementet skete der ingen forskydninger. Sepp Kuss fører fortsat foran holdkammeraterne Primoz Roglic og Jonas Vingegaard.

Kæmpe oprejsning for Evenepoel

Menuen bød på to bjerge uden for kategori, et enkelt i kategori tre, inden det hele skulle afgøres på kategori-1-stigningen Puerto de Belagua.

At dømme efter Evenepoels kørsel fredag burde det være et mareridt, men han havde i sinde at sikre sig oprejsning.

En bjergspurt 90 kilometer fra mål brugte han til at gå i udbrud, og han fik Bardet med sig.

Med tidstabet på 27 minutter fredag var Evenepoel ikke en trussel i klassementet, og det var Bardet en lille time efter førende Sepp Kuss i klassementet heller ikke.

Derfor fik de lov til at køre væk.

8 minutter til favoritterne

Ved foden af finalebjerget 10 kilometer fra mål havde de to små 5 minutter ned til tre forfølgere, og mere end 8 minutter ned til feltet med favoritterne. Etapevinderen skulle findes blandt de to.

Nærmest uden undtagelse var det belgieren, som sad forrest, mens Bardet bare lod sig trække med. Og uden at Evenepoel gav tegn til, at han ville have franskmanden frem.

Det tenderede til at kunne kaldes et soloudbrud med rygsæk, og som sportsdirektør for Evenepoel kunne man med rette spørge sig selv til den taktiske kløgt. Men den unge belgier er ikke som ryttere er flest.

Han trådte ganske enkelt Bardet ud af baghjulet og kørte de sidste 4 kilometer i ensom majestæt.