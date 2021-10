Efter vild verdenspremiere: - Jeg kan ikke engang tænke

ROUBAIX (Ekstra Bladet): Kvindernes verdenspremiere på klassikeren Paris-Roubaix blev fuldstændig lige så dramatisk og spektakulær som forventet.

De glatte nordfranske brosten krævede talrige styrt og utallige bristede illusioner, og den britiske stjerne Lizzie Deignan valgte rigtigt, da hun ved et tilfælde valgte at køre alene væk på de første brosten og formåede at holde solo til mål.

Bag hende jagtede et decimeret felt med danske Emma Norsgaard, og Movistar-rytteren fik med de sidste kræfter presset sig ind på sjettepladsen.

Emma Norsgaard fik presset cyklin ind på sjettepladsen. Foto: Jonas Olufson

Efter yderligere en halv omgang på cykelbanen i Roubaix kastede den mudder-indsmurte dansker cyklen fra sig og satte sig på græsset i banens midte, mens hun begravede ansigtet i hænderne og begyndte at græde.

Af glæde. Af udmattelse. Af ren og skær overvældelse over den vilde oplevelse.

Helt tømt for kræfter satte Emma Norsgaard sig på cykelbanens midte efter løbet. Foto: Jonas Olufson

- Jeg er helt færdig. Det var eddermame hårdt. Det var noget af det hårdeste, jeg har prøvet, sagde en rødøjet Emma Norsgaard til Ekstra Bladet, da hun havde fået samlet sig lidt og fået smilet tilbage på læberne.

Med en kraftanstrengelse fik hun flere gange kæmpet sig tilbage i løbet, men da podiepladserne blev fordelt, var kræfterne sluppet op.

- Jeg styrtede to gange og blev fanget bag et styrt. Til sidst blev jeg nødt til at jagte den gruppe, jeg sad i, for jeg var ved at styrte igen. Det var så fucking hårdt ... undskyld.

- Jeg er bare så færdig lige nu. Jeg kan ikke engang tænke.

Smilet kom hurtigt tilbage på Emma Norsgaards læber, da hun havde fået et par minutter til at sunde sig. Foto: Jonas Olufson

Den 22-årige dansker så rigtig godt ud, da hun på den frygtelige pavé Mons-en-Pévèle blev hevet ned i en mudderpøl.

- Jeg tænkte bare, at jeg skal op på cyklen igen og af sti af sted - jeg havde heldigvis en holdkammerat, der ventede på mig.

- Jeg havde gode ben og troede egentlig, at jeg kunne lave et resultat i dag.

- Du bliver sekser - det er vel også et flot resultat?

- Efter omstændighederne er jeg tilfreds.

- Hvis jeg havde undgået styrt, var det nok endt bedre. Men sådan er det jo.

Den vanvittige oplevelse til trods, så er det ikke sidste gang, at Norsgaard prøver kræfter med Paris-Roubaix.

- Nej, nej, nej. Det er jo et løb lige for mig. Jeg elsker det og alt ved det. Jeg skal køre det igen, bedyrer hun med et smil.

Den danske FDJ-rytter, Cecilie Uttrup Ludwig, deltog også i løbet - hun blev nummer 16.