Efter vildt drama: Belgier vinder Tourens første massespurt

Jasper Philipsen viste mandag igen, at han er en af cykelsportens hurtigste ryttere over en kort strækning.

Belgieren fra Alpecin-holdet vandt således 3. etape af Tour de France, den første i dette års udgave af løbet, der blev afgjort i en massespurt.

Men det var bestemt ikke uden dramatik, at belgieren kunne lade sig udråbe som vinder. Han måtte nemlig vente i 20 minutter.

Årsagen var, at spurten blev set igennem af en jury, fordi der var tvivl, om Jasper Philipsen lukkede af for Wout van Aert i spurten.

Og det massive drama tog hårdt på belgieren, der næsten var grædefærdig, mens han ventede på dommeren. Heldigvis for Jasper Philipsen mente juryen ikke, der var grundlag for at ændre resultatet.

Philipsen tog sejren foran tyske Phil Bauhaus og australske Caleb Ewan. Mads Pedersen kom i mål som nummer ni efter aldrig for alvor at have blandet sig i kampen om sejren.

Efter et par hårde første etaper forløb mandagens generelt ganske udramatisk. Adam Yates (UAE) holdt fast i sin føring i klassementet. Briten har seks sekunder ned til holdkammeraten Tadej Pogacar. Jonas Vingegaard er 11 sekunder efter Pogacar.

Neilson Powless (EF) i bjergtrøjen stak i jagten på flere point fra feltet, med det samme etapen blev givet fri. Laurent Pichon (Arke Samsic) kørte med ham, og hele feltet bakkede af.

Jasper Philipsen måtte vente 20 minutter på at blive udråbt som vinder. Foto: Christophe Petit Tesson/Ritzau Scanpix

Efter dagens fire stigninger i kategori 3 og 4 havde Powless vundet alle bjergspurterne, og dermed sikrede han sig endnu en dag i prikker.

Med missionen gennemført og 80 kilometer til mål lod Powless sig falde tilbage til feltet. Pichon var nu på solotogt.

Sprinterholdene havde det hele under kontrol. Pichon blev opslugt med små 40 kilometer til mål, og så begyndte en lang positionskamp.

Både sprinterholdene og dem med klassementskandidater ville holde deres profiler fremme i feltet for at undgå problemer ved eventuelle styrt eller uheld.

Det forløb uden dramatik, og så var det tid til sprinternes dyst.

Wout van Aert åbnede spurten langt ude fra. Men også for langt. Jumbo-Visma-stjernen kunne se landsmanden Jasper Philipsen suse forbi, og så slap van Aert trådet kort før målstregen.

Jasper Philipsen har nu vundet tre massespurter i træk i Tour de France efter også at have sejret på 15. og 21. etape i sidste års udgave af løbet.

Mandagens etape markerede Tourens tilbagevenden til sit hjemland, Frankrig, efter starten i Baskerlandet. Rytterne krydsede grænsen små 60 kilometer fra målstregen i byen Bayonne.