Efter vildt Roubaix: - Jeg kunne slet ikke holde smerten ud

ROUBAIX (Ekstra Bladet): En efter en kom de mørke skygger rullende ind på velodromen i Roubaix.

De professionelle cykelryttere, der normalt ligner en million i deres smarte udstyr, var efter et episk Paris-Roubaix i regn og mudder reduceret til mudderzombier på den berømte cykelbane.

Podiepladserne blev til et opgør mellem Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), Florian Vermeersch (Lotto Soudal) og Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix) - i den rækkefølge - mens man måtte vente mere end seks minutter på at se første dansker.

Her kom Søren Kragh Andersen (DSM) ind på en placering som nummer 23 med en benzintank, der længe havde blinket faretruende med at løbe helt tør.

- Det var værre, end jeg havde frygtet. Jeg kommer faktisk meget godt igennem, men med 30 km igen ... prrrrr, siger Søren Kragh Andersen og viser med hænderne, at der ikke var mere at skyde med.

Søren Kragh Andersen formåede at holde sig fra styrt, men blev fanget bag flere. Derfor skulle han bruge kræfter på at køre sig frem - og dem manglede han mod slutningen af løbet. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Og han kan næsten ikke fortælle, hvordan han magtede at komme til mål.

- Jeg kan ikke beskrive, hvor ondt mine hænder og arme gjorde på de sidste tre brostensstykker. Jeg kunne slet ikke holde smerten ud. Forfærdeligt.

- De sidste 50 km tænkte jeg bare, at jeg skulle igennem. For nu var jeg kommet så langt, siger den 27-årige fynbo.

Han har tidligere prøvet kræfter med løbet tre gange uden at komme til mål

- Det betyder noget - jeg er glad for at gennemføre, siger Kragh Andersen og peger på, at erfaring og forudseenhed nok har gjort udfaldet denne fjerde gang på trods af meget umulige forhold:

- Jeg undgår at styrte, men det er fordi, jeg positionerer mig selv godt. I dag kommer man ikke gratis i mål. Jeg er i hvert fald helt færdig, siger han - trods alt med et smil.

Søren Kragh Andersen havde trods alt overskud til at smile - selvom han lige var gået gennem et smertehelvede. Foto: Jonas Olufson

