Efter vildt styrt: - De måtte betale regningen

NICE (Ekstra Bladet): Regnvejr og tekniske nedkørsler er ikke den bedste cocktail.

Det følte mange Tour de France-ryttere på egen krop på lørdagens 1. etape, hvor nedkørslen fra Aspremont viste sig fra sin værste side.

Det fik Lotto-Visma med vejkaptajn Tony Martin til at mane til ro. Der var ingen grund til at risikere noget på første dag i verdens største cykelløb.

Det irriterede tydeligvis Astana, hvor en ivrigt gestikulerende og diskuterende Omar Fraille havde tænkt sig at udnytte de vanskelige forhold til at angribe sammen med klassementhåbet Miguel Ángel López.

Det gjorde de så. Men med det resultat, at López i et sving fuldstændig mistede kontrollen over sin cykel og hamrede ind i et vejskilt.

Han kom godt rystet på cyklen igen - men så var angrebslysten også tøjlet.

- Det styrtede ned, og vejene var spejlglatte på grund af olie. Det var virkeligt farligt derude, sagde Tony Martin i mål.

Astana de eneste, der ikke ville

- Jeg tog måske den endelige beslutning om at neutralisere løbet. Men det var alle holdene, der ville køre sikkert på nedkørslen.

- Astana var de eneste, der ikke ville. Men alle så, hvad der så skete - de måtte betale regningen, sagde han med et skuldertræk.

I Astana-lejren havde team-manager Dmitriy Fofonov ikke følelsen af at have gået mod den generelle stemning i feltet.

- Vi har kørt den nedkørsel - ganske vist på tørre veje, så vi kendte den godt. Vi opfordrede vores ryttere til at holde sig til fronten og køre deres eget tempo. Og ikke tage risici.

- Så styrtede López, men der er ikke sket noget alvorligt, siger Dmitriy Fofonov.

Han og resten af Tour-feltet kan glæde sig over, at vejrudsigten for Nice lover masser af solskin til søndagens 2. etape.

