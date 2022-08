Efter Vingegaard-retur: Glyngøre ramt af tyveri

Der var pyntet op til den helt store fest, da Jonas Vingegaard i sidste uge kom hjem til Glyngøre, efter at danskeren havde været i København for at blive hyldet. Hjemkomsten har dog ført et hav af tyverier med sig, og det ærgrer byens borgere

- Jeg synes, det er tarveligt, og det er træls, og det er skuffende.

Sådan siger Gitte Skov til Skive Folkeblad, efter at der de seneste par dage er blevet stjålet med arme og ben i den nordjyske by Glyngøre, hvor Jonas Vingegaard bor til daglig.

Der var pyntet op til den helt store guldmedalje i Glyngøre, da byens borgere bød dette års Tour de France-vinder, Jonas Vingegaard, et varmt 'velkommen hjem'.

Byen, som mange danskere kender for dens sild, var blevet ramt af 'gul febe'r.

Cykler, bannere, trøjer etc. var blevet malet i gult og hængt op rundtom i byen for at hylde Vingegaards hjemkomst og Tour-sejr.

Selvom Vingegaard for længst er kommet hjem, er pynten blevet hængende, fordi Post Nord Danmark Rundt kommer forbi byen 19. august.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det er blandt andet cykler som denne på billedet, der er blevet stjålet i Glyngøre. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det er dog langtfra al pynten, der stadig udsmykker Glyngøre.

Annonce:

Der er nemlig blevet stjålet et hav af ting rundtomkring i byen. Store bannere, gule cykler, løbehjul, trøjer og sågar også en gul vandkande er blandt de ting, der er blevet stjålet.

Det fortæller Gitte Skov fra Sammen-Surium, der er blandt initiativtagerne til den flotte cykelpynt i byen.

- Jeg synes, det er tarveligt, og det er træls og skuffende, at folk ikke kan lade tingene være i fred. Vi har altså brugt mange timer og dage på at pynte byen op, til Jonas kom hjem, og så er det ikke i orden, at det her sker, siger Gitte Skov.

Hun håber, at de, der har haft lange fingre, bliver ramt af dårlig samvittighed og vil aflevere tingene tilbage.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: